Turnverein St. Georgen: Gelungene Mischung aus Tanz, Sport, Spaß und Klamauk

1 Harmonisch, energisch, mitreißend: Die „Dance Squad“ rocken die Bühne. Foto: Richard Schuster

Der Turnverein (TV) präsentierte sich farbenfroh und unterhaltsam bei seinem traditionellen Vereinsabend in der Stadthalle. Das abwechslungsreiche Programm der vielen Akteure gefiel dem Publikum, das am Ende langanhaltenden Applaus spendete.









Der Turnverein ist nicht nur der mitgliederstärkste Verein in der Bergstadt – er bietet auch eine große Bandbreite an sportlichen Möglichkeiten für fast alle Altersgruppen. Seine Mitglieder verstehen es, zu feiern und ihre Abteilungen zu präsentieren – wie jüngst beim traditionellen Vereinsabend in der Stadthalle. Und sie hatten eine gute Idee: Ein Euro pro verkauftes Ticket fließt in die Finanzierung des Beachhandball-Felds.