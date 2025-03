Besondere Aktion am Familiensonntag Der Europa-Park ist zu Besuch im FC-Bayern-München-Museum

Am nächsten Familiensonntag im FC-Bayern-Museum am 6. April ist der Europa-Park zu Gast in München und sorgt für ein besonderes Programm. So freut sich neben den FC Bayern Maskottchen Berni und Mia auch Ed Euromaus, das Maskottchen des Europa-Park, auf die jüngsten Besucher.