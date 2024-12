Kommunalgeschichte in Sulz Ortsteile benötigen Fingerspitzengefühl

Mit Sensen und Dreschflegeln gegen die Landesregierung in Stuttgart und Bürger, die mehrheitlich gegen die Eingemeindung nach Sulz votieren – das kam alles beim Vortrag „Aus zehn mach eins“ von Kreisarchivar a. D. Bernhard Rüth zur Sprache. Er beschäftigte sich an der Jahresschlussfeier in der Sulzer Stadthalle mit der Kreis- und Gemeindereform im Raum Sulz in den Jahren 1967 bis 1975.