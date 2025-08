Trump setzt Schweizer Wirtschaft zu: Zoll-Hammer gegen die Schweiz treibt Basler Unternehmen um

1 Ab Donnerstag gelten auf eine Reihe von Schweizer Exportgütern Zölle von 39 Prozent. In Bern sucht man nun fieberhaft nach einem Ausweg. Foto: Michael Werndorff Von den US-Strafzöllen sind auch exportorientierte Unternehmen in Basel betroffen. Die Handelskammer beider Basel schlägt Alarm.







Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle in Höhe von 39 Prozent für Schweizer Exporte treiben Wirtschaft und Politik in der Alpenrepublik um. Der Zoll-Hammer fällt am Donnerstag. Bern will nun mit den USA verhandeln, um die Strafzölle abzuwenden. Die Schweiz sei bereit, den USA „ein noch attraktiveres Angebot“ zu machen. Das erklärte die Schweizer Regierung am Montag nach einer Dringlichkeitssitzung. Wirtschaftsminister Guy Parmelin sagte bereits am Wochenende in der RTS-Sendung „Forum“, dass energiepolitische Zugeständnisse eine Option seien. Im Raum steht unter anderem der Import von Flüssigerdgas aus den USA.