Trump-Putin-Gipfel in Alaska: Überblick - Präsidenten, Außenminister, Berater: Wer sitzt am Tisch?

Neben US-Präsident Trump und Kremlchef Putin sind überraschend weitere wichtige Vertreter beider Länder bei den Gesprächen dabei. Eine kurze Übersicht.
Kurz vor dem zunächst als Zweiertreffen angekündigten Gespräch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin haben die Amerikaner überrascht: An der Unterhaltung würden zwei weitere US-Vertreter teilnehmen, berichteten US-Medien. Auch Russland schickte zwei weitere Personen in die Runde. Wer sind die sechs Teilnehmenden im Raum?