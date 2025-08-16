Trump-Putin-Gipfel in Alaska: Ein roter Teppich für den geächteten Kriegsverbrecher aus Moskau

Donald Trump hat hoch gepokert - und steht mit leeren Händen da. Kreml-Chef Putin hingegen nutzt den roten Teppich virtuos für eine Rückkehr aus der weltpolitischen Isolation.
Dass etwas nicht nach Plan läuft, zeichnet sich spätestens gegen 14 Uhr Ortszeit ab. Da werden die amerikanischen und russischen Journalisten auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska zwei Stunden früher als erwartet plötzlich in den Raum für die Pressekonferenz geführt. Dabei sind US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin noch gar nicht mit ihren erweiterten Delegationen zum Lunch zusammengekommen, um über Wirtschaftsfragen zu reden.