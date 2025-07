Trump-Politik: Kongress-Votum: USA wollen Kryptowährungen klarer regulieren

1 Die USA wollen Kryptowährungen klarer regulieren. (Symbolbild) Foto: :Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Ze/ Kryptowährungen sollen in den USA künftig klarer reguliert werden. Das Repräsentantenhaus stimmte mehrheitlich Vorlagen von US-Präsident Donald Trump zu.







Kryptowährungen sollen in den USA künftig klarer reguliert werden. Das Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag in Washington mehrheitlich Vorlagen von US-Präsident Donald Trump zu. Der sogenannte Clarity Act (Klarheitsgesetz) schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen. Zudem billigten die Abgeordneten Regeln für sogenannte Stablecoins, die an Währungen wie den Dollar gekoppelt sind.