Trump nannte ihn Versager: Republikaner Thomas Massie verliert Vorwahl

Er stieß die Aufarbeitung der Epstein-Akten im Kongress an und kritisierte den Iran-Krieg. Nun ist klar: Thomas Massie wird dem US-Parlament nicht erneut angehören.
Der bei US-Präsident Donald Trump in Ungnade gefallene Republikaner Thomas Massie ist aus dem Rennen um die Zwischenwahlen im Bundesstaat Kentucky ausgeschieden. Sein parteiinterner Kontrahent Ed Gallrein lag nach Auszählung fast aller Stimmen uneinholbar vorn, wie der Sender CNN berichtete. Damit ist klar, dass Massie bei der Wahl für das Repräsentantenhaus im November nicht für die Republikaner antreten wird.