Die Radiomoderatoren Nadia Gontermann und Andreas Dangel geben sich in Empfingen das Ja-Wort. Die Moderatorin war beim Antenne 1-Feiertag in Empfingen im Einsatz.

„Liebe ist nichts, das man findet, Liebe ist etwas, das einen findet“, so Loretta Young. Deren Worte griff Bürgermeister Ferdinand Truffner in seiner Trauansprache auf.

Die Radiomoderatoren Nadia Gontermann und Andreas Dangel wollten ihre Liebe bei ihrer standesamtlichen Hochzeit besiegeln. Nur, in Stuttgart gab es dazu in diesem restlichen Jahr keinen Termin mehr, also was tun?

Verbindung besteht seit Antenne 1-Festival

Sie kennen Bürgermeister Ferdinand Truffner. Als Bürgermeister kann er auch trauen – warum also nicht in Empfingen. So wurde die standesamtliche Trauung in Empfingen in den Voreihnachtstagen doch noch Realität.

„Die Antenne 1-Feiertage 2019 und 2022 waren ein voller Erfolg und die Verbindung zu Antenne 1 besteht noch immer sehr eng. Nun kommt es zu einer weiteren Verbindung“, berichtet Truffner im Gespräch mit unserer Redaktion. „Jetzt ist er da der Tag, an dem ihr beide Euch traut das Ja-Wort zu sagen“, so Truffner zu Beginn seiner Traurede. 2014 kam Nadja zum Radiosender Hitradio Antenne 1. 2015 ist das Hochzeitspaar zusammengekommen. Andreas Dangel arbeitet beim SWR 4.

Gemeinderat gibt dem Paar ein Ständchen

Nach der Trauung ging es auf den Festplatz Kehlhof, wo im Kreis der engen Freunde und Familie im Rahmen eines Stehempfangs gefeiert wurde, bevor es weiter zum Löwen nach Steinenbronn ging. Truffner und die Gemeinderäte Peter Schäfer, Achim Walter, Harald Briegel, Michael Deuringer und Joachim Gfrörer – alle versierte Musiker – umrahmten den Stehempfang mit weihnachtlichen Liedern musikalisch. Beim Hochzeitslied „Aber Dich gibt es nur einmal für mich“, musste das Brautpaar tanzen. Dieser Aufforderung kamen sie gerne nach. Und: Der Nikolaus kam auch noch.

Dahin geht die Hochzeitsreise

In der Trauansprache von Truffner war so einiges zu erfahren, aber auch bei persönlichen Gesprächen mit Nadja Gontermann und ihrer Mutter. Weihnachten ist für das Brautpaar ein besonderer Termin. Nadja hatte an Weihnachten 2015 ihren Lebensgefährten ihren Eltern vorgestellt. Ab da gehörte er zur Familie.

Die vierwöchige Hochzeitreise der frisch Vermählten geht nach Australien.