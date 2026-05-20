In den Leitungen unter dem eingestürztem Haus in Sachsen war nach dem Unglück noch Gas. In der Nacht wurde es abgefackelt. Die Suche nach Vermissten kann weitergehen.

Görlitz (dpa/sn) - Nach einer mehrstündigen Pause ist am frühen Morgen die Suche nach Vermissten in den Trümmern des im sächsischen Görlitz eingestürzten Hauses wieder aufgenommen worden. Zuvor waren die Gasleitungen rund um das Gebäude rund drei Stunden lang vollständig geleert worden, wie eine Polizei-Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In dieser Zeit war die Suche eingestellt worden. Die Sprecherin sagte, die Explosionsgefahr sei dadurch kleiner und die Arbeiten weniger gefährlich geworden.

Außerdem kämen die Helfer besser von vorn – also von der Straßenseite – an die Unglücksstelle ran. Trotz der geleerten Gasleitungen könne es jedoch noch Hohlräume mit Gas geben, berichtete die Sprecherin.

Zuvor war das Gas rund um die Unglücksstelle bereits vorsorglich abgestellt worden. Ziel war es, die Sicherheit der Anwohner und Einsatzkräfte zu gewährleisten, wie die Stadtwerke mitgeteilt hatten.

Weiterhin keine Verletzten oder Toten gefunden

Das Haus war am Montagabend eingestürzt. An der Unglücksstelle wird nach drei vermissten Menschen gesucht. Von zwei Frauen und einem Mann fehlt jedes Lebenszeichen. Einer Sprecherin der Feuerwehr zufolge ist nicht auszuschließen, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes zudem Menschen auf dem Gehweg vor dem Haus befunden haben. Die Ursache für das Unglück ist weiter unklar.