Die Werbegemeinschaft tut viel für eine attraktive Innenstadt, doch die Vereinigung ist selbst nicht frei von Sorgen, wie die Hauptversammlung gezeigt hat. So lässt die sinkende Mitgliederzahl ihr Budget schmelzen. Deshalb wird die Werbegemeinschaft in diesem Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung aufhängen.

Michael Schmiederer überbrachte die schlechte Nachricht bei der Versammlung im Kulinarium in der Arena. „Die Weihnachtsbeleuchtung wird vermutlich erneut fehlen, da die Ausgaben in diesem Jahr die Einnahmen übersteigen“, sagte der Vorsitzende am Dienstagabend. Die Budgetplanung für 2023 sehe auf der Einnahmeseite die Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse der Stadt für die Geschäftsstelle sowie die Einkünfte aus den Aktionen der Werbegemeinschaft und der Lahr-Card vor. Doch das reiche nicht für eine Weihnachtsbeleuchtung.

In den vergangenen 20 Jahren habe man sich die Gelder dafür „aus den Rippen geschnitten“ und das Ganze irgendwie finanziert bekommen, doch unter den derzeitigen Voraussetzungen sei das nicht mehr möglich. „Diese kleine Gruppe von Einzelhändlern kann nicht die Weihnachtsbeleuchtung für eine Stadt mit 50 000 Einwohnen stemmen, es geht einfach nicht“, äußerte Schmiederer leidenschaftlich.

Der Vorsitzende formulierte durchaus pessimistische Worte, stellte gar die Frage in den Raum, ob die Werbegemeinschaft ein Auslaufmodell sei. Und zwar deshalb, da es vielen Mitgliedsbetrieben nicht gut gehe. „Die Einzelhandelsgeschäfte haben so viele variable Kosten, die kaum mit dem Umsatz gedeckt werden können.“ Diese Kosten seien in den vergangenen Jahren um 50 bis 70 Prozent gestiegen.

Schmiederer verweist auf das Thema Offenburg

Leerstände würden zwar wieder vermietet, doch viele neuen Mieter würden sich außerstande sehen, bei der Werbegemeinschaft mitzumachen. So sinke die Mitgliederzahl immer mehr, was sich auf das zur Verfügung stehende Budget niederschlage.

Diese Entwicklung illustrierte Schmiederer mit Schaubildern der Innenstadt, auf denen die Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft rot eingefärbt waren. War diese Farbe einst in den Häuserzeilen der Marktstraße fast ununterbrochen vertreten, sind die Lücken in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Auf ihrem Höhepunkt hatte die Werbegemeinschaft 110 Mitglieder, aktuell sind es rund 80.

Schmiederer kam dann auch nochmal auf das Thema Weihnachtsbeleuchtung zu sprechen: „Andere Städte übernehmen die Kosten für die Energie aus der Historie heraus, so wie zum Beispiel die Stadt Offenburg.“ Ein Wink mit dem Zaunpfahl für Markus Ibert, der an dem Abend anwesend war.

OB Ibert kündigt Gespräch zu Weihnachtsbeleuchtung an

Der OB ging in seiner kurzen Rede auf die angespannte finanzielle Situation der Stadt ein, bot aber auch an, in gemeinsamen Gesprächen eine Lösung für das Problem mit der Weihnachtsbeleuchtung zu finden. Von der Altstadtsatzung und der Erhaltungssatzung ging Ibert zum Wohnen in der Innenstadt und zu einem neuen Verhältnis zwischen Wohnen, Arbeiten und Einkaufen über. Bei der Innenstadtbegrünung komme man ebenso voran wie beim Thema Trinkbrunnen in der Innenstadt.

„Wir sind dabei, zu prüfen, inwieweit die vorhandenen Brunnen mit Trinkwasser versorgt werden können.“ Auch die Information über die ärztliche Versorgung in Lahr war Ibert wichtig. Er appellierte an alle, dass Lahr ein Krankenhaus braucht – und dass der Gemeinderat für Anregungen, Fragen und Diskussionsbedarf generell zur Verfügung stehe. „Die Zeiten sind schwierig, wir müssen das Beste daraus machen“, hielt Ibert fest.