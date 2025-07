„True and Blue“ in Hechingen

1 Die drei Musiker leben den Blues. Foto: Willy Beyer Das Trio „Blue and True“ gibt im „Refugio“ in Hechingen ein Konzert für einen guten Zweck.







Link kopiert



Im Kontrast zum Boogie-Woogie eine Woche zuvor in der Villa Eugenia präsentierte sich jüngst das Trio „Blue and True“ mit Gesang, Gitarre, Schlagzeug und Geige im „Refugio„ am Obertorplatz. Die drei Musiker wollten mit ihrer sommerlich-jazzigen Musik das Hechinger Publikum verzaubern.