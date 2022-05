Truckertreffen in Fluorn

Glänzender Lack, spektakuläre Motive und fachsimpelnde Trucker konnten nach dreijähriger Zwangspause am vergangenen Wochenende beim zweiten Truckertreffen in Fluorn bestaunt werden.















Fluorn-Winzeln - Aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz waren insgesamt 170 LKWs angereist. Bereits am Freitagabend, bei dem der Musikverein Sigmarswangen für die musikalische Unterhaltung sorgte, beobachteten zahlreiche Besucher das Ankommen der hochglanzpolierten und soundstarken Trucks, teilen die Veranstalter mit.

"Rolling Bones" heizen dem Publikum ein

Am Samstagnachmittag spielte das gemeinsame Jugendorchester Fluorn-Winzeln zur Unterhaltung im Festzelt auf. Hier herrschte bereits wieder reges Treiben auf dem gesamten Festgelände. Am Abend heizte die Rockband "Rolling Bones" im vollbesetzten Festzelt bis in die frühen Morgenstunden ordentlich ein. Auch im Partyauflieger kamen die gut gelaunten Festbesucher auf ihre Kosten.

Der Sonntag startete mit einem zünftigen Frühschoppen mit dem Musikverein Römlinsdorf. Neben der Modellausstellung fand am Nachmittag die Prämierung der Showtrucks statt. Bewertungskriterien wie Sauberkeit, Verarbeitung, Lackierung und Innenausstattung wurden von der Jury genauestens unter die Lupe genommen.

Lichtershow als Highlight

Den dritten Platz belegte Benny Hammann von der "Spedition Hammann", der zweite Platz ging an Sven Hoppstock von der "Spedition Sackmann". Ganz oben auf dem Siegerpodest stand der künstlerische und detailreiche Truck von Eugen Dolheimer.

Insgesamt strömten unzählige Besucher über das gesamte Wochenende auf das Festgelände, um sich von den PS-starken Fahrzeugen und dem Truckerleben faszinieren zu lassen.

Das Highlight am Freitag- und Samstagabend war eine Lichtershow der Trucks, die laut Veranstalter schon aus kilometerweiter Entfernung nicht zu übersehen war. Mit diesem überwältigendem Interesse seitens der Fahrer als auch den Besuchern hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Diese sind sich sicher, dass es in zwei Jahren wieder ein Truckertreffen in Fluorn geben wird.