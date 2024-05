Trucker-Treffen in Owingen

1 Das erste Stelldichein bunter Trucks und Brummis auf dem Gelände der Firma Sauter Transporte in Owingen war ein farbenprächtiges Spektakel und kam beim Publikum super an. Foto: Thomas Kost

Der Polizei ist das zweite Trucker-Treffen in Owingen am 1. Juni bereits bekannt. Wie sich die Polizei vorbereitet.









Rund 140 Brummis werden am Samstag, 1. Juni, zu Sauters „Truckshow“ auf dem Betriebsgelände erwartet, so viele Plätze stehen zur Verfügung obwohl das Interesse an einer Teilnahme nach Angaben der Familie Sauter noch weit größer war.