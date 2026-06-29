Außergewöhnliches Trucker-Treffen: 140 Show-Trucks lassen Haigerloch-Owingen beben

Aller guten Dinge sind drei: Gleich am ersten Juliwochenende wird das Gelände der Firma Sauter Transporte zum Treffpunkt chromblitzender Giganten der Straße.

Nach dem Start im Jahr 2023 und der Zweitauflage 2024 gibt es am Samstag, 4. Juli, zum dritten Mal ein Trucker-Treffen auf dem Firmengelände am Ortseingang von Owingen. Und auch die Truckshow 3.0, wie sie vom Veranstalter bezeichnet wird, steht ihren beiden Vorgängertreffen in nichts nach.

Etwa 140 Trucks werden sich auf dem Gelände des Trillfinger Familienunternehmens und davor auf der Owinger Ortszufahrt aufreihen. Natürlich alle auf Hochglanz poliert. Mit Einbruch der Dämmerung schalten die Fahrer dann wieder die bunten Lichter an ihren Trucks ein und sorgen damit für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.

Mehr Anfragen als Plätze

Obwohl das Treffen der Sauters noch relativ jung ist, so hat es sich in der Truckerszene doch schon einen Namen gemacht. Von Mitte Januar bis Anfang März konnte man sich über Facebook bei Sauter Transporte für einen der Truck-Stellplätze bewerben. Das Interesse an den Stellplätzen für einen Brummi war riesengroß. „Wir hatten über 300 Bewerbungen“, berichtet Max Sauter.

Sein Bruder Felix war in erster Linie für die Auswahl der Fahrzeuge zuständig und man darf berechtigte Hoffnungen haben, dass er dabei ein gutes Händchen bewiesen hat. Show-Trucks werden nicht nur aus der Region und aus Österreich und der Schweiz in Owingen erwartet, sondern auch aus Holland. Zum ersten Mal ist auch ein Trucker dabei, der die weite Reise von England nach Owingen in Kauf nimmt. „Das dürfte dann ein ganz heißer Kandidat für den Preis in der Kategorie weiteste Anreise sein“, ist sich Max Sauter ziemlich sicher.

Pokale in 14 Kategorien

So wie bei den letzten beiden Treffen gibt es auch diesmal in den unterschiedlichsten Kategorien Prämierungen. Eine vierköpfige Jury wird nämlich wieder übers Gelände gehen und die Trucks in Augenschein nehmen. Und dann wird man sehen, wer die schönste Innenausstattung hat oder welcher Truck den besten Gesamteindruck macht. Außerdem gibt es einen Sponsorenpreis durch die Medien- und Lifestylemarke „Only Way Is Dutch“. Sie ist eine der weltweit größten und einflussreichsten Community-Plattformen für Lkw-Tuning im sogenannten „Holland-Style“.

Felix (links) und Max Sauter freuen sich aufs dritte Show-Truck-Treffen auf dem Betriebsgelände ihres Familienunternehmens.﻿ Foto: Thomas Kost (Archiv)

Natürlich darf auch das Publikum seinen Favoriten küren und außerdem gibt es eine Auszeichnung für ein Fahrzeug, das sich ausschließlich die Familie Sauter aussucht und an dessen Fahrer den Preis „Sauters Liebling“ verleiht. Zusammengerechnet werden hochwertige Pokale in 14 Kategorien vergeben.

Sollte jemand irgendwann das Gefühl beschleichen, genug chromblitzende Felgen und pikobello gepflegte und toll gestylte Fahrerkabinen gesehen zu haben, der muss noch lange nicht die Heimreise antreten. Auf dem Gelände sorgen ein Foodtruck und weitere Essens- und Getränkestände für ein Angebot, das allen gerecht werden dürfte. Abends ist in der Fahrzeughalle Barbetrieb und ein DJ sorgt für heiße Musik.

Falls es so heiß werden sollte wie in den vergangenen Tagen: für Schatten ist gesorgt. An einem Kran wird ein Fallschirm aufgehangen und gespannt, so dass sich nachher ein 250 Quadratmeter großes Zeltdach über einem Teil des Geländes ausbreitet. Kinder können derweil eine Hüpfburg in Beschlag nehmen und an zwei Mini-Baggern ihre Baggerkünste im Sand austesten.

Fallschirm als riesiges Zeltdach

Und zu Guter Letzt, auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Wenn die deutsche Nationalelf ihr erstes K.o-Spiel am Montag, 29. Juni, in Boston gewinnt und ins Achtelfinale einzieht, dann spielen die Nagelsmänner am Samstag. Das Spiel (Anpfiff 23 Uhr) wird bei der Truckshow auf Leinwand gezeigt, die Sauters haben sich bei der Fifa die Lizenz zur Übertragung des Spiels besorgt.

Rund ums Truckertreffen

Der gute Zweck kommt bei der Sauter-Hardcore-Truckshow auch nicht zu kurz. Der Bürgerverein Owingen betreibt einen Essenstand, dessen Einnahmen in den Umbau der früheren Volksbank in ein Bürgerhaus fließen. Der Förderverein zum Erhalt der Trillfinger Wendelinskapelle wird für Kaffee und Kuchen sorgen.

Ein Spendenkässle wird ebenfalls aufgestellt. Unter dem Motto „Gemeinsam stark für kleine Helden“ wird Geld für den Förderverein „ZoKli Kinderhelden“ gesammelt. Der Verein fördert Projekte in der Kinder- und Jugendmedizin am Zollernalbklinikum in Balingen.

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Damit die Trucks sich geordnet aufstellen können, ist die erste Zufahrt nach Owingen von Stetten her schon ab Freitag 8 Uhr und bis Sonntag 22 Uhr gesperrt.