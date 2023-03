Trucker-Treff am 1. April

Trucks die vor Chrom nur so blitzen und deren Sitze mit feinsten Louis-Vuitton-Leder überzogenen sind, werden am Samstag zum ersten Trucker-Treffen der Firma Sauer Transporte erwartet. Dorthin kommen nicht nur Brummi-Fahrer aus halb Europa, sondern echte TV- Stars aus der Trucker-Szene.









Am Samstag, 1. April, findet in Owingen ein echtes Highlight für alle LKW-Liebhaber statt. Das Unternehmen Sauter Transporte feiert die Erweiterung seines Betriebsgeländes mit einem Tag der offenen Tür und organisiert zur Feier des Tages ab 10 Uhr ein Treffen von etwa 140 der teuersten, speziellsten und größten Trucks.

In wochenlanger Vorbereitung haben die Brüder Max und Felix Sauter dieses Event möglich gemacht, denn sie sind von der Kultur begeistert, die man zum Beispiel beim Treffen der Trucker-Szene an der Rennstrecke im niederländischen Assen spürt.

Eine Veranstaltung mit Rund-Um-Versorgung

Sie wollen das Treffen aber auch attraktiv für Familien ohne jegliches Interesse an Trucks machen. Auf dem Areal stehen nämlich am Samstag außer den auf Hochglanz polierten Zugmaschinen auch „Foodtrucks“ mit typisch schwäbischen Gerichten wie Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle oder Maultaschen. Auch Steaks und Pommes Frites werden angeboten. Mit im Boot sind auch der TSV Trillfingen und der Förderverein zum Erhalt der Trillfinger Wendelinskapelle mit Getränkeständen, beziehungsweise Kaffee und Kuchen und der Party-Service von Roland Bisinger aus Stetten.

Zudem kann am Abend in der Fahrzeughalle an einer fast 20 Meter langen Bar gefeiert werden. Für Partystimmung sorgt DJ „Nico De Andrea“ und für Kinder ist der Luftballonkünstler Alex Schwarz aus Meßstetten da.

Trucker-Babe Mona und „Tschumbbl“ sind mit dabei

Beim Trucker-Treffen in Owingen werden auch echte Bekanntheiten der Trucker-Szene vertreten sein: Dabei ist Mona Krafthöfer von den „Trucker Babes“, eine Reality-Serie auf „Kabel eins“, welche den oft abenteuerlichen Alltag von LKW-Fahrerinnen beleuchtet. Mona bringt am Samstag auch ihren eigenen Lastwagen mit, einen DAF namens „Perle“, welcher 510 PS unter der Haube hat. Sie wird nicht die alleinige bekannte Persönlichkeit auf dem Treffen sein. Auch Matthias „Tschumbbl“ Hölzle – durch die Fernsehserie „Asphalt-Cowboys“ auf DMAX bekannt und seinen darin gezeigten Humor bekannt – hat seinen Besuch in Owingen angekündigt.

Über die beiden Stars hinaus rechnen Max und Felix mit Truckern aus Belgien, Österreich und den Niederlanden, denn ihr Event hat sich wie ein Lauffeuer über soziale Medien wie Twitter und Facebook in den Kreisen der „Brummi“-Fahrer verbreitet. Ach ja, Pokale gibt’s auch: Eine Jury aber auch die Besucher werden die schönsten Trucks und die mit der tollsten Innenausstattung küren. Auch für den Fahrer oder die Fahrerin mit der weitesten Anreise gibt es einen Pokal.

Veranstalter rechnen mit bis zu 3000 Besuchern

Wie viele Menschen am Samstag den Weg nach Owingen zum ersten Treffen dieser Art im Zollernalbkreis finden, dürfte eine spannende Frage sein. Max Sauter hält 3000 Leute für durchaus möglich, er hat auf jeden Fall mit einem Trucker eine Wette laufen.

Um dem zu erwartenden Andrang Herr zu werden und Platz für die 140 Zugmaschinen zu haben, ist die erste Zufahrt auf der B 463 nach Owingen (von Stetten her gesehen) bis etwa zum „Blumenwerk“ gesperrt. Wer das Trucker-Treffen mit dem Auto besuchen möchte, wird auf den großen Parkplatz bei der Eyachtalhalle geleitet.

Je nachdem, wie das Treffen läuft, könnten sich Max und Felix vorstellen, so etwas alle zwei Jahre zu organisieren.