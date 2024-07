Truck-EM auf Nürburgring: Jochen Hahn verpasst Heimsieg nur knapp

Einen erfolgreichen Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring erlebten die Altensteiger Iveco-Piloten Jochen und sein Sohn Lukas Hahn vom Team Hahn Racing. Mehr als 130 000 Zuschauer waren über das gesamte Wochenende zum Saisonhighlight der Truckracing-EM in die Eifel gekommen und sahen neben spannenden Rennen ein riesiges Trucker-Festival sowie eine große Industrieausstellung rund um Nutzfahrzeuge.

Beim Start des ersten Rennens nutzte Jochen Hahn seinen Platz in der ersten Reihe, reihte sich hinter Norbert Kiss ein und fuhr nach einem kurzen Zweikampf mit Sascha Lenz zu Beginn einen sicheren zweiten Platz ins Ziel. Auch Lukas Hahn erwischte einen guten Start und schob sich im Getümmel der ersten Runde auf den vierten Platz.

Im Verlauf des Rennens musste der Iveco-Pilot dann allerdings den mehrfachen Europameister Antonio Albacete passieren lassen, sah die Zielflagge schließlich auf dem fünften Rang und sicherte sich so den Sieg in der Chrome-Wertung.

Zu optimistisches Manöver

Durch die umgekehrte Startaufstellung ging Jochen Hahn von Position sieben aus ins ins zweite Rennen, konnte diese nach dem Start auch sicher verteidigen und im weiteren Rennverlauf Positionen gutmachen. Lukas Hahn lag derweil auf Position drei und hielt Norbert Kiss und seinen Vater hinter sich. Bei einem etwas zu optimistischen Manöver von Kiss wurde Lukas Hahn allerdings von der Strecke geschoben und fiel so bis auf den achten Platz zurück.

Jochen Hahn nutzte die Gunst der Stunde, fuhr auf Position zwei nach vorne und holte kurz vor Schluss noch seine in Führung liegende Teamkollegin Steffi Halm ein. Doch ein Überholmanöver gelang nicht mehr und so sorgte Steffi Halm mit Jochen Hahn direkt dahinter für einen Iveco-Doppelsieg auf dem Nürburgring.

Am Schluss vorbeigezogen

Am zweiten Tag ging es für Jochen ebenfalls vom zweiten Platz aus ins dritte Rennen. Mit einem perfekten Start übernahm der Altensteiger Iveco-Pilot die Führung und lieferte sich ein rundenlanges Duell mit Norbert Kiss um den Sieg. Erst in der allerletzten Runde gelang es dem Ungarn, am Hahn-Iveco vorbeizugehen und Jochen Hahn auf den zweiten Rang zu verweisen. Der dritte Platz auf dem Podium ging an Sascha Lenz. Auch Lukas Hahn fuhr erneut ein starkes Rennen und sah die Zielflagge auf der fünften Position.

Erneut auf dem Podium

Ins Abschlussrennen startete Jochen Hahn erneut von Platz sieben und konnte sich in den ersten Kurven auf Position fünf verbessern. Bis zur Rennmitte hatte sich der Iveco-Pilot bereits auf den zweiten Platz nach vorne gekämpft und machte Runde für Runde Boden auf den führenden Antonio Albacete gut. In der letzten Runde konnte Jochen Hahn sogar aufschließen, doch am Ende reichte es nicht mehr für einen Überholversuch. So stand Jochen Hahn hinter Albacete und vor Lenz ein weiteres Mal auf dem Podium. Lukas Hahn fehlte in diesem Rennen mit Position acht etwas das nötige Rennglück.

Richtig zufrieden

„Am Ende bin ich einfach total überwältigt“, sagte Jochen Hahn und fand: „Auch wenn ich hier einen Heimsieg ganz knapp verpasst habe, sind wir als Team Hahn Racing mit diesem Truck-Grand-Prix einfach richtig zufrieden. Wir haben tollen Truckrennsport gezeigt, auch Lukas konnte mehrere Podiumsplätze in der Chrome-Wertung erkämpfen und wir hatten einfach eine tolle Zeit mit unseren Gästen und Partnern.“

Nun geht es für das Team Hahn Racing in die Sommerpause, ehe Ende August im tschechischen Most der fünfte Lauf der Truckracing-EM auf dem Programm steht.