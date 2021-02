Truck der Hoffnung Hilfsgüter erreichen Erdbebenopfer in Kroatien

Ziel ist das Epizentrum

Der Lastwagen brachte für die meisten Erdbebenopfer die ersten Hilfsgüter seit dem Erdbeben – und das ereignete sich wohlgemerkt schon Ende des vergangenen Jahres, nun schon vor mehr als einem Monat. Zusammen mit Willi Mayer fuhr Ivan Dikic direkt ins Epizentrum, in Regionen, in denen das Erdbeben am schlimmsten wütete. Am Dienstagabend vergangener Woche sind sie schon in der Hauptstadt Zagreb angekommen. Von dort ging es im Morgengrauen des Mittwochs weiter in ein Dörfchen mit wenigen Dutzend Einwohnern gut 40 Kilometer südlich.

Militär flickt Straße

Schon die Anfahrt war abenteuerlich: Dikic erzählt von Pisten, auf dem es nur langsam vorwärts ging. Das Erdbeben hatte auch die Straßen schwer beschädigt. Kräfte des kroatischen Militärs haben die ›Straße‹ eigens für den Truck der Hoffnung notdürftig geflickt. Das Dorf, in das sie hineinfuhren, war bis dahin von jeder Hilfe abgeschnitten, Dikic: "Es ist vergessen worden." Und weiter: "Es war ein Elend."

Das Militär hat die Verteilaktion dort schon im Vorfeld vorbereitet: Um das kleine Holzhäuschen abzuladen, haben sie die größte Kran-Maschine in den Ort geschafft, die sie hatten: Doch das reichte nicht. Das Häuschen war zu schwer. Um es leichter zu machen, mussten die Hilfsgüter herausgetragen werden. Danach konnte das Haus vom Anhänger auf das Fundament bugsiert werden, das Willi Mayer mit aufgebaut hatte. Dikic hat Bilder gemacht, die das Abladen der Hilfsgüter und die Fahrt des Trucks der Hoffnung eindrucksvoll dokumentieren. Sie zeigen auch zentimeterdicke Risse in den Wänden der Wohnhäuser.

Noch am gleichen Tag ging es von dem kleinen Örtchen weiter in ein zweites Dorf, in dem gut 50 Familien leben, und von dort nach Sisak, der nächstgelegenen größeren Stadt. Die restliche Lieferung haben Dikic und Mayer der Caritas übergeben. Und noch ein besonderer Termin stand in Sisak auf dem Programm: Ein Besuch bei Bischof Vlado Kosic. Er hat es sich nicht nehmen lassen, die Helfer aus Deutschland persönlich kennenzulernen.

Viele Spender helfen mit

Dikic betont dabei, dass ohne die tatkräftige Hilfe der zahlreichen Spender die Aktion gar nicht möglich gewesen wäre. Die Dankbarkeit der Erdbebenopfer ist jedenfalls groß: Sie wollen den Spendern noch eine besondere Geste des Danks schicken.