Trotzdem positive Saison-Bilanz: Warum weniger Freibadgäste nach Lörrach kamen

Die Besuchszahlen im Lörracher Freibad sind im Vergleich zu 2024 leicht rückläufig. Die Verantwortlichen beziehen Stellung zu den Gründen und zu den Auswirkungen der Kleiderordnung.

Die neuen Baderegelungen sollen auch im kommenden Jahr fortgeführt werden. Bei einem Gespräch mit den Fraktionsvertretern hätten sich diese überwiegend zufrieden mit der Saison und den neuen Regelungen gezeigt, berichteten OB Jörg Lutz und Klaus Schallenberger, Betriebsleiter Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach, am Montag im Parkschwimmbad.

Eventuell werde nur an der einen oder anderen Stelle noch modifiziert. Denn: „Die Regelung hat für Ruhe gesorgt“, freut sich OB Lutz. Auch Sergej Gvozdev, Technische Leitung Bäderbetrieb, berichtet Positives – ähnlich wie Stammgäste gegenüber unserer Redaktion.

Gleichzeitig räumt Lutz ein: „Wir haben den einen oder anderen Badegast durch die Regelung verloren – das ist so.“ Gvozdev rechnet aufgrund der wieder eingekehrten stärkeren Ruhe im Bad aber damit, dass im nächsten Jahr verlorene Stammgäste die positive Wahrnehmung teilen und zurückkehren.

Stimmungswandel während der Saison

Während der Freibadsaison habe es insgesamt einen Stimmungswandel gegeben, bilanziert Schallenberger. Beschwerden per Mail oder auch über Google-Rezensionen habe es zur Einführung der neuen Haus- und Badeordnung gegeben – etwa zwei Dutzend deutliche Kritiker hätten sich hervorgetan. „Die sich beschweren sind lauter als die, die zufrieden sind. Mittlerweile gibt es aber eine Umkehr“, sagt der Stadtwerke-Chef.

Auf die neuen Regeln wird ausführlich am Eingang eingegangen. Foto: Marco Fraune

Nun stünden noch „Feedback-Runden“ an. Die Politik habe keine Änderungswünsche bei der Kleiderordnung, Themen wie beispielsweise die Schließfachversicherung werden jedoch erörtert.

Nach der „herausfordernden Saison“ im Vorjahr sei es mit den entwickelten Maßnahmen gelungen, für mehr Ruhe zu sorgen, so der OB. „Konflikte blieben aus.“ Hygiene und Wasserqualität hätten sich verbessert. Denn große Mode sei gewesen, unter der Badeshorts auch noch Unterhosen anzuziehen. Alte Tempos und andere Utensilien hätten sich dann im Filter gefunden, der an seine Grenzen kam, so die Bad-Verantwortlichen.

Für ein kristallklares Wasser

Nunmehr stimme Sicherheit und Sauberkeit, freut sich der Technische Leiter Bäderbetrieb. „Das Wasser bleibt kristallklar“, sagt Gvozdev. Berichtet wird auch von jungen Franzosen und anderen Badegästen, die sich aufgrund der Neuregelung vor Ort schnell noch eine Badehose kaufen, um sich an die Bestimmungen zu halten. Nach anfänglichen Diskussionen mit Besuchern habe sich die neue Kleiderordnung schnell herumgesprochen.

Noch bis Sonntag kann gerutscht werden. Foto: Marco Fraune

Neben der Einführung der neuen Haus- und Badeordnung hätten schlechte Wetterbedingungen in dieser Saison zu geringeren Besuchszahlen geführt, erläuterten die Verantwortlichen beim Mediengespräch. Bis zum 2. September kamen dieses Jahr gut 62 600 Badegäste (davon rund 23 000 Kinder), bis zum Freibadsaison-Ende kommen in der Statistik noch einige hundert hinzu. Im Vorjahr lag die Besuchszahl bei knapp 70 000 – im Jahr zuvor hingegen bei gut 109 000. Um viele Badegäste anzulocken, bedürfe es auch konstant hoher Temperaturen mit Sonnenschein, wissen Gvozdev und sein Team.

Die Freibadsaison klingt in dieser Woche aus. Foto: Marco Fraune

Rasen wegen Glassplitter ausgetauscht

Die Besucher nutzen dann nicht nur die Wasserflächen. Infolge des Großbrandes bei einem benachbarten Betrieb im Dezember musste die Spielfläche samt Teilbereich des Spielplatzes bis Pfingsten aber gesperrt werden, da Glassplitter der zerborstenen PV-Anlage bis in den Schwimmbad-Rasen eindringen und dieser ausgetauscht wurde. Auch das habe sich negativ auf die Besuchszahlen ausgewirkt.

Eine exakte Anzahl der Besucher für 2025 kann die Stadt noch nicht liefern, da die Statistik weiter ausgewertet werden muss, wie viele Stammgäste unter den Besuchern waren – und nicht mehrfach gezählt werden. Der letzte Öffnungstag ist am 14. September, bis dahin ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Saisoneröffnung für das Hallenbad erfolgt am 27. September.