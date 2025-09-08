Trotzdem positive Saison-Bilanz: Warum weniger Freibadgäste nach Lörrach kamen

Die Besuchszahlen im Lörracher Freibad sind im Vergleich zu 2024 leicht rückläufig. Die Verantwortlichen beziehen Stellung zu den Gründen und zu den Auswirkungen der Kleiderordnung.
Die neuen Baderegelungen sollen auch im kommenden Jahr fortgeführt werden. Bei einem Gespräch mit den Fraktionsvertretern hätten sich diese überwiegend zufrieden mit der Saison und den neuen Regelungen gezeigt, berichteten OB Jörg Lutz und Klaus Schallenberger, Betriebsleiter Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach, am Montag im Parkschwimmbad.