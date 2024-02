Trotz Winterruhe: Deshalb sind die Bären in Bad Rippoldsau-Schapbach schon jetzt aktiv

Nach Vorbereitung im Bärenpark So meistern „Knossi“ und Sascha Huber die Wolfsbegegnung

Jens Knossalla (bekannt als „Knossi“) und Sascha Huber sind im Rahmen ihrer Teilnahme am Format „7 vs. Wild“ einem Wolf begegnet. Zuvor haben sich die beiden Prominenten als Vorbereitung Tipps im Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach geholt. Ob sie sich gegenüber dem Wildtier richtig verhalten haben, kommentiert eine Sprecherin des Parks.