Trotz Widerspruch Schwarzwald-Baar-Kreis hält wohl an Sperrstunde fest

Villingen-Schwenningen - Eine endgültige Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen, doch schon jetzt deutet sich an, dass an der Sperrstunde im gesamten Landkreis und damit auch in der Doppelstadt festgehalten wird. Denn das Landratsamt sieht den von Gastronom Jan Christoph Uhl eingereichten Widerspruch gegen das Schließen der Lokale ab 23 Uhr als unbegründet an.