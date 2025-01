Trotz weniger Bürgergeldempfänger: Unterm Strich mehr Arbeitslosigkeit in Balingen

Die Agentur für Arbeit hat die Arbeitsmarktzahlen für den Dezember veröffentlicht und blickt auf das vergangene Jahr zurück. In Balingen ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Im Dezember ist es nicht ungewöhnlich, dass die Arbeitslosenquoten steigen – so auch in Balingen. Betroffen sind hier insbesondere Menschen ab einem Alter von 50 Jahren und älter. Langzeitarbeitslose machen laut Angaben der Agentur für Arbeit knapp 24 Prozent aller arbeitslosen Menschen in Balingen aus.

Entwicklungen im Dezember

Die Arbeitslosigkeit in Balingen ist von November auf Dezember um zehn auf 1186 Personen gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit Balingen mit. Damit haben sich in diesem Jahr 69 Personen mehr als vor einem Jahr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 3,5 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,3 Prozent. Dabei meldeten sich 294 Personen in Balingen neu oder erneut arbeitslos, 16 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig fanden 285 Personen eine neue Stelle.

Lesen Sie auch

Seit Jahresbeginn gab es in Balingen insgesamt 3575 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 266 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 3496 Abmeldungen von Arbeitslosen.

Der Bestand an Arbeitsstellen in Balingen ist im Dezember um 46 Stellen auf 685 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 171 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 96 neue Arbeitsstellen, 36 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1383 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 412.

Arbeitslosenquote 2024 leicht gestiegen

Die Zahlen zur Arbeitslosigkeit werden von der Agentur für Arbeit zudem in zwei Gruppen aufgeschlüsselt. Einerseits werden jene betrachtet, die aufgrund ihrer Beitragszahlungen grundsätzlich Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung haben. Hier ist die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember um 31 auf 643 Personen gestiegen. Das waren 78 Arbeitslose mehr als im Vorjahresmonat. Die anteilige Arbeitslosenquote betrug im Dezember 1,9 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 1,7 Prozent.

Dabei meldeten sich 183 Personen arbeitslos, 16 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 145 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Beginn des Jahres gab es 2.252 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 74 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 2034 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber.

Weniger Bürgergeldempfänger

In die zweite Kategorie fallen demgegenüber Arbeitslose, die keine Versicherungsansprüche haben, hilfebedürftig sind und damit Anspruch auf Bürgergeld haben. Hier hat sich die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember um 21 auf 543 Personen verringert. Das waren neun Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 1,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 1,7 Prozent. Dabei meldeten sich 111 Personen arbeitslos, genauso viele wie vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 140 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Seit Beginn des Jahres gab es 1323 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 192 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 1462 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber.