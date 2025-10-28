Trotz viel Wind und Regen: 194 000 Besucher sind zur Freiburger Herbstmess’ gekommen

Die 50. Freiburger Mess’ auf dem neuen Messegelände ist erfolgreich zu Ende gegangen. Trotz starkem Wind und herbstlichem Wetter sind 194 000 Besucher zum Volksfest gekommen.

„Wir freuen uns über das große Interesse an der Jubiläumsausgabe der Herbstmess’ und über den reibungslosen Ablauf der gesamten Veranstaltung“, sagt Jens Mohrmann, Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM). Mit der Herbstmess’ vom 17. bis 27. Oktober feierte die Freiburger Mess’ ihre 50. Auflage auf dem Neuen Messplatz. Zuvor war die beliebte Veranstaltung jahrelang in der Schwarzwaldstraße beheimatet.

110 Schausteller haben mit ihren Fahrgeschäften und Erlebnisstationen für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Zudem waren zahlreiche Marktstände, die verschiedene Waren angeboten haben sowie Essensstände dabei. Ergänzt wurde die 50. Ausgabe durch neue Veranstaltungselemente, die sich vor allem an Familien und junge Leute gerichtet haben.

Rückkehr des Badischen Oktoberfestes ist geglückt

Witterungsbedingt musste das Volksfest am Donnerstag, 23. Oktober, wegen starker Windböen bis zur Stärke zehn vorzeitig unterbrochen und schließlich für den restlichen Tag abgesagt werden. Dennoch haben insgesamt 194 000 Menschen das beliebte Volksfest auf dem Gelände der Messe Freiburg besucht. Das sind nur etwas weniger, als die von der FWTM erwarteten 200 000 Besucher. Der besucherstärkste Tag war der Sonntag, 19. Oktober. Dort sind rund 30 000 Gäste zur Freiburger Herbstmess’ gekommen.

Besonders gefragt war das Badische Oktoberfest, das mit einem Festzelt auf den Messeplatz zurückgekehrt ist. Rund 10 000 Besucher haben dort an den Wochenenden der Herbstmess’ ausgelassen gefeiert. Auch die Sonderaktionen wie der Kinder- und Familientag, der Oma-Opa-Enkeltag und der Studierendentag wurden laut FWTM gut angenommen. Die nostalgische Straßenbahn, die an beiden Sonntagen zwischen Innenstadt und Messegelände pendelte, war ebenfalls beleibt.

Interesse der jungen Leute erfreut die Veranstalter

Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Jubiläumsausgabe und unterstrichen, dass das vielfältige Programm und die einladende Atmosphäre insbesondere Familien und Besucher aller Altersgruppen begeistert habe. Karl-Lorenz Faller, Vorsitzender des Landesverbands der Schausteller und Marktkaufleute, Bezirksstelle Freiburg, hob hervor: „Angesichts der wirklich extremen Wetterkapriolen können wir trotzdem auf eine gute Resonanz zurückblicken – vor allem von Familien, die ihrer Herbstmess’ die Treue gehalten haben.“ Besonders die Fahrgeschäfte seien gefordert und hätten mit großem Einsatz und viel Erfahrung den ständigen Wetterwechseln getrotzt. „Auch das Interesse der jüngeren Generation war erfreulich hoch – ein gutes Zeichen für die starke Bindung an die Freiburger Mess’“, erklärt Faller.

Fest ist friedlich verlaufen

Die FWTM berichtet von einem insgesamt sehr friedlichen Verlauf der Veranstaltung. Die Zusammenarbeit mit den Sicherheits- und Rettungskräften verlief reibungslos, die Rückmeldungen der Besucher sowie der teilnehmenden Gewerbetreibenden seien überwiegend positiv ausgefallen.

Nach der Jubiläumsausgabe der Freiburger Mess’ richtet sich der Blick bereits auf die nächste Frühjahrsmess’, die vom 14. bis zum 25. Mai 2026 stattfinden wird. Erwartet werden wieder mehr als 100 Schausteller sowie zahlreiche Programmhöhepunkte für die ganze Familie.