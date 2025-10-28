Trotz viel Wind und Regen: 194 000 Besucher sind zur Freiburger Herbstmess’ gekommen

Die 50. Freiburger Mess’ auf dem neuen Messegelände ist erfolgreich zu Ende gegangen. Trotz starkem Wind und herbstlichem Wetter sind 194 000 Besucher zum Volksfest gekommen.
„Wir freuen uns über das große Interesse an der Jubiläumsausgabe der Herbstmess’ und über den reibungslosen Ablauf der gesamten Veranstaltung“, sagt Jens Mohrmann, Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM). Mit der Herbstmess’ vom 17. bis 27. Oktober feierte die Freiburger Mess’ ihre 50. Auflage auf dem Neuen Messplatz. Zuvor war die beliebte Veranstaltung jahrelang in der Schwarzwaldstraße beheimatet.