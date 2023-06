Eine für die Bevölkerung äußerst wichtige Institution ist die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes beim neuen Gesundheitszentrum in Ettenheim. Sie in Ettenheim zu erhalten, ist Teil der Vereinbarungen zwischen Stadt und Kreis zur Nachnutzung des Krankenhauses.

Dort wird nicht nur eine neue Klinik für geriatrische Rehabilitation, ein Gesundheitszentrum mit mehreren Praxen und ambulanten OP-Bereich, sondern auch eine neue Rettungswache entstehen. Während der bereits begonnenen Umbau- und Abbrucharbeiten brauchen die Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und Notärzte eine vorübergehende neue Bleibe, die in Form von Containern auf dem oberen Parkplatz beim Gesundheitszentrum in diesen Tagen aufgestellt werden. In der Ettenheimer Rettungswache arbeiten 16 Mitarbeiter in Vollzeit und täglich werden neun Mitarbeiter benötigt, um die Fahrzeuge 24 Stunden zu besetzen. Rund um die Uhr stehen auch Notärzte bereit, die sich immer 24 Stunden auf der Rettungswache befinden und schnelle Einsatzzeiten bei Unfällen und in schwierigen gesundheitlichen Lagen gewährleisten, erklärt die Stadt Ettenheim.

Während der Bereitschaftszeiten für Ärzte und Rettungssanitäter in der Rettungswache braucht es Aufenthalts-, Sanitär- und Schlafräume. Im Schnitt werden von der Ettenheimer Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes jährlich 3100 Rettungsdiensteinsätze geleistet. Diese Anzahl beinhaltete im vergangenen Jahr 1570 Notarzteinsätze.