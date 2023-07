Der Gemeinderat hatte die Fahrradstraßen in den Breitmatten und der Hexenmatt am Montag mit 16:14-Gegenstimmen verworfen – das größere bürgerliche Lager mit Freien Wählern, CDU, FDP und AfD hatte sich gegen Grüne, SPD und Linke Liste durchgesetzt, wobei es auch Abweichler gab. So stimmte Norbert Bühler von der SPD, der auch Ortsvorsteher von Kuhbach ist, mit Nein. Markus Ibert votierte dagegen für die Fahrradstraßen in beiden Stadtteilen.

Tags darauf, beim Pressegespräch nach der Ratssitzung, gab der OB sich dann als fairer Verlierer. Er respektiere das Votum des Gemeinderats, betonte er. „Auch wenn es mir anders lieber gewesen wäre.“

Dabei stellt der Mehrheitsbeschluss rein rechtlich nicht mehr als eine Empfehlung dar. Die städtische Straßenverkehrsbehörde könnte die Umwidmung von Breitmatten und Hexenmatt in Fahrradstraßen trotzdem anordnen. Wird dies nun aber nicht tun.

Gleichwohl ließ Ibert ein Hintertürchen offen. Denn er könne nicht ausschließen, dass zu einem späteren Zeitpunkt erneut über Fahrradstraßen in Kuhbach und Reichenbach abgestimmt wird. Nämlich dann, wenn in der Innenstadt gute Erfahrungen mit dem Konzept gemacht werden. Die Einrichtung von drei Fahrradstraßen in der Altmühlgasse, Am Mauerfeld und im Klostermattenweg hat der Gemeinderat nämlich mehrheitlich beschossen.

Was bei dem Pressetermin nicht erwähnt wurde, aber unausgesprochen im Raum stand: Ein Gemeinderat in anderer Zusammensetzung würde möglicherweise auch die Fahrradstraßen in den Stadtteilen gutheißen. Die nächsten Kommunalwahlen sind 2024.

Ibert betonte, dass der Gemeinderat einen Verkehrsentwicklungsplan beschlossen habe, der auch den Ausbau des Radverkehrs beinhalte. Mit der Ablehnung der beiden Fahrradstraßen werde nun ein Teil dieses Konzepts nicht umgesetzt. Auf diesen Aspekt war tags zuvor auch Lukas Oßwald (Linke Liste) in der Diskussion im Gemeinderat zu sprechen gekommen. Worauf Jörg Uffelmann (FDP) erwidert hatte, dass man sich beim Verkehrsentwicklungsplan von Anfang an vorbehalten hatte, über geplante Einzelmaßnahmen gesondert zu entscheiden. Deshalb sei es in Ordnung, die Umsetzung in Kuhbach und Reichenbach jetzt abzulehnen.

Leidenschaftlicher Radler ist gegen die Radstraßen

Der eindringlichste Appell gegen die beiden Fahrradstraßen kam von Klaus Girstl (Freie Wähler), der auch Ortsvorsteher von Reichenbach ist. Dabei outete Girstl sich als leidenschaftlicher Radfahrer, der in den vergangenen Jahrzehnten Abertausende von Kilometern mit dem Velo gefahren sei. Auch die beiden Straßen in den Breitmatten und der Hexenmatt kenne er in- und auswendig. Radler und Autofahrer seien dort bisher gut miteinander ausgekommen, deshalb gebe es gar keine Notwendigkeit, am Status der Straßen etwas zu verändern. Auch die Finanzen führte Girstl als Gegenargument an (siehe Info), vor allem aber die Wünsche der Gewerbetreibenden. In Breitmatten und Hexenmatt hätten sich zahlreiche Unternehmen angesiedelt, die keine Fahrradstraßen vor ihren Firmensitzen wünschten.

„Die Gewerbetreibenden waren zuerst dort, jetzt sollen sie zurücktreten“, konstatierte Jörg Uffelmann. Deshalb gehöre auch die FDP zu den Gegnern von möglichen Fahrradstraßen dort. Ilona Rompel (CDU) sagte, dass sie in zahlreichen Gesprächen mit örtlichen Unternehmern erfahren habe, dass in Breitmatten und Hexenmatt bereits ein gutes Miteinander von Radlern und Autofahrern herrsche. Auch sie zweifelte deshalb die Dringlichkeit der Maßnahme an, zumal die Akzeptanz vor Ort fehle.

Als leidenschaftliche Befürworterin von Fahrradstraßen tat sich dagegen Dorothee Granderath (Grüne) hervor. Die seien „fachlich und politisch richtig“. Der Mut zur Verkehrswende sei notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. Granderath hatte für die Betriebsinhaber vor Ort dann noch den Rat parat, ihren Mitarbeitern Firmenfahrräder zur Verfügung zu stellen. Eine Empfehlung, für die sie sich in der emotionalen Debatte Widerworte von Harald Günther (CDU), Betreiber des Tank- und Waschparks Günther, einhandelte: Die Unternehmer hätten mit der ausufernden Bürokratie genug Ärger am Hals. Solche Ratschläge seien deshalb überflüssig, war er zu verstehen.

Die Verkehrswende sei notwendig, betonte dagegen Hermann Kleinschmidt (SPD), ehe er mitteilte, dass die SPD trotzdem nicht geschlossen für die Fahrradstraßen abstimmen werde. Denn Kuhbachs Ortsvorsteher Norbert Bühler scherte später eben aus.

Wie viel wird gespart?

Klaus Girstl (Freie Wähler) und Ilona Rompel (CDU) begründeten ihre Ablehnung der Fahrradstraßen in Kuhbach und Reichenbach auch mit finanziellen Aspekten. Für die insgesamt fünf geplanten Fahrradstraßen in Lahr hatte die Stadt 250 000 Euro angesetzt. Die beiden Radstraßen in den Stadtteilen sollten 120 000 Euro kosten. Dieses Geld wird jetzt eingespart. Laufende Kosten hätten die Fahrradstraßen nicht verursacht, war in der Ratssitzung zu hören.