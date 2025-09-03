Der TSV Haiterbach scheint auf einem guten Weg zu sein, in die Bezirksliga zurückzukehren. Abteilungsleiter Timo Thal will davon aber nichts wissen.

Nein, von einem möglichen Aufstieg in die Bezirksliga will Timo Thal nicht sprechen. „Das kann man mir nicht entlocken. Das wird man von mir nicht hören“, lacht der Leiter der Fußball-Abteilung des TSV Haiterbach. Dass sein Team aktuell Tabellenführer der Staffel 3 der Kreisliga A ist, im Achtelfinale des Bezirkspokals steht und schon in den vier Vorbereitungsspielen mit 15 Toren bei nur einem Gegentreffer sehr überzeugt hat, lässt Thal kalt: „Wir hatten jetzt gerade einmal vier Pflichtspiele. Zwei in der Liga und zwei im Pokal. Es sieht gut aus, aber es kann auch schnell in die andere Richtung gehen.“

Tränen schon geflossen Gefühlt ist der TSV Haiterbach ein Bezirksligist. Von 2016 bis 2023 spielte er in der damaligen Bezirksliga Böblingen/Calw – dann vor knapp drei Monaten beinahe der Absturz in die Kreisliga B. Das Relegationsspiel gegen den SSV Walddorf hatte der TSV Haiterbach mit 1:2 verloren, die Abstiegstränen waren bereits geflossen, doch durch den Aufstieg der Spvgg Freudenstadt wurde der Verein quasi am grünen Tisch gerettet. „Der ein oder andere hätte sich sicherlich gefreut, wen der TSV Haiterbach in der B-Liga gelandet wäre. Zum Glück kam es anders“, grinst Thal.

Dabei hatten die Kuckucksstädter schon frühzeitig die Weichen für die aktuelle Saison gestellt und mit der Verpflichtung von Luka Kravoscanec als Spielertrainer für Aufmerksamkeit gesorgt. Der 30-Jährige kam vom VfL Oberjettingen und spielte von 2014 bis 2023 beim VfL Nagold. Dort sammelte er nicht nur Landesliga-, sondern auch Verbandsliga-Erfahrung. Zusammen mit Cheftrainer Petar Mijatovic und Spielertrainer Luka Mikic bildet er nun ein Trainer-Trio beim TSV Haiterbach. „Petar Mijatovic hat weiterhin den Hut auf, aber die anderen beiden werden in diese Rolle hineinrutschen“, erklärt Thal das Konstrukt und freut sich nach den ersten Spielen: „Das klappt richtig gut.“

Langzeitverletzte wieder da

Doch auch als Spieler bringt Luka Kravoscanec den TSV Haiterbach voran. „Da haben wir einen richtig guten Fußballer bekommen“, unterstreicht Thal. Ebenfalls mache sich positiv bemerkbar, dass mehrere Langzeitverletzte zurückgekehrt oder nun wieder richtig fit sind. Dazu zählen Yannick Bauer, der aktuell mit fünf Treffern die Torschützenliste der Liga anführt, Torwart Mario Sailer, Silas Klenk und Ralf Fenchel.

„Die Jungs haben Bock, zu kicken. Es fallen Tore. Das macht gerade richtig Spaß“, sagt Thal über den Saisonstart des TSV Haiterbach. Dennoch bleibt es dabei: Die Rückkehr in die Bezirksliga sei kein Thema. Der Abteilungsleiter verdeutlicht: „Wir wollen Spaß haben. Wir haben junge Spieler, die wir heranziehen wollen. Wir wollen eine Einheit werden, die sich in der Kreisliga A etabliert. Und dann kann man vielleicht mal schauen, was passiert.“

Erinnerung an Bezirksliga

Doch zumindest beim Blick auf die Bezirkspokal-Auslosung, die an diesem Donnerstagabend in Gültlingen stattfinden wird, kommt bei Thal dann doch kurz das Thema Bezirksliga auf. Für das Achtelfinale hat er nämlich einen ganz klaren Wunschgegner: den VfL Nagold II. Warum? „Gegen die haben wir jahrelang in der Bezirksliga gespielt“, schmunzelt der Haiterbacher Abteilungsleiter.