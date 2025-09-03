Der TSV Haiterbach scheint auf einem guten Weg zu sein, in die Bezirksliga zurückzukehren. Abteilungsleiter Timo Thal will davon aber nichts wissen.
Nein, von einem möglichen Aufstieg in die Bezirksliga will Timo Thal nicht sprechen. „Das kann man mir nicht entlocken. Das wird man von mir nicht hören“, lacht der Leiter der Fußball-Abteilung des TSV Haiterbach. Dass sein Team aktuell Tabellenführer der Staffel 3 der Kreisliga A ist, im Achtelfinale des Bezirkspokals steht und schon in den vier Vorbereitungsspielen mit 15 Toren bei nur einem Gegentreffer sehr überzeugt hat, lässt Thal kalt: „Wir hatten jetzt gerade einmal vier Pflichtspiele. Zwei in der Liga und zwei im Pokal. Es sieht gut aus, aber es kann auch schnell in die andere Richtung gehen.“