Trotz Sparprogramm: Diese Prämie erhalten die Mitarbeiter bei Mercedes

Für rund 91 000 tariflich Beschäftigte bei Mercedes-Benz fällt der Bonus fürs Geschäftsjahr 2024 geringer aus als in den Vorjahren. Der Grund: für die Berechnung sind unter anderem das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) und der Free Cash Flow maßgeblich. Beide Kennzahlen sind deutlich niedriger ausgefallen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten dieses Jahr einen Bonus von 5220 Euro. Das Geld wird im April ausgezahlt und entspreche „in vollem Umfang unserer seit letztem Jahr angewandten Berechnungslogik“, erklärt der Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali in einer gemeinsamen Videobotschaft mit Mercedes-Chef Ola Källenius an die Mitarbeiter. „Ein absolut verdienter Bonus für eure Leistung, die ihr jeden Tag erbringt“, fügt er hinzu.

Lesen Sie auch

In den vergangenen Jahren zahlte Mercedes Rekordsumme von 7300 Euro

Mercedes-Personalvorständin Sabine Kohleisen verhandelte mit über die Einsparungen bei dem Stuttgarter Konzern. Foto: Mercedes-Benz AG

In den beiden Vorjahren hatte es die maximal mögliche Summe von 7300 Euro gegeben. Die aktuelle Prämie sinkt im Vergleich dazu um 28,5 Prozent. Das Ebit war 2024 gegenüber dem Vorjahr um 31 Prozent zurückgegangen, der Barmittelzufluss (Free Cash Flow) aus dem Industriegeschäft um 19 Prozent. Daneben gehen weitere Faktoren in die Berechnungsformel ein – unter anderem Kennzahlen für die Erreichung der Transformations- und Nachhaltigkeitsziele sowie für die Kundenzufriedenheit.

Auch für 2025 wird Mercedes den Bonus nicht kürzen

Für dieses Jahr hält sich der Rückgang für die Beschäftigten also noch in Grenzen. Trotz der Absatzprobleme konnte der Konzern schließlich noch einen ordentlichen Milliardengewinn einfahren. In den kommenden Jahren kommen jedoch größere Einbußen auf die Belegschaft zu. In der Videobotschaft zur Ergebnisbeteiligung informieren Källenius und Lümali die Mercedes-Angestellten auch über das Sparprogramm („Next Level Performance“). Das beinhaltet unter anderem einen Personalabbau in Form eines Abfindungsprogramms und eine geringere Tariferhöhung als gedacht.

Mehr zum Sparprogramm bei Mercedes lesen Sie hier.

Doch neben Schatten gebe es auch Licht: Nach Angaben des Gesamtbetriebsratschef stand die Prämie für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Verhandlungen um das Sparprogramm „auf der Kippe“. „Forderungen, sie in 2025 deutlich zu kürzen, konnten wir als Betriebsrat abwenden“, verkündete Lümali in dem Video an die Mitarbeiter.

Noch gibt es keine Regelung für den Mercedes-Bonus nach 2025

Offen ist, wie es danach weiter geht. Im kommenden Jahr wird es noch einmal eine Ergebnisbeteiligung für das Jahr 2025 geben, deren Höhe auf Basis der bisherigen Berechnungsformel ermittelt wird. Danach läuft die Betriebsvereinbarung aus, aus der sich der Anspruch auf die Beteiligung ergibt. Das Unternehmen hat dann die Möglichkeit, überhaupt keine Ergebnisbeteiligung mehr auszuzahlen oder mit dem Betriebsrat eine neue Berechnungslogik zu vereinbaren. Diese kann dann auch zu niedrigeren Summen führen als nach der heutigen Systematik.

Der Bonus beruht auf den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024, die am 20. Februar 2025 veröffentlicht wurden. Die finalen Ergebnisse werden Mitte März festgestellt. Gravierende Änderungen sind dabei erfahrungsgemäß nicht zu erwarten.

Für die Führungskräfte gilt die gleiche Berechnungslogik wie für die tariflich Beschäftigten. Ihr Bonus fällt trotzdem unterschiedlich aus, da der berücksichtigte Grundbetrag vom individuellen Gehalt abhängig ist. Teilzeitangestellte erhalten einen anteiligen Betrag. Die Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiter gibt es bei Mercedes seit 1997. Die Höhe variiert, seit der Einführung lag sie zwischen 500 Euro und 7300 Euro.