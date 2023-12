Trotz Schmuddelwetters: Ettenheimer Weihnachtsmarkt wird zum Publikumsmagnet

1 Auch wenn das Wetter nicht ideal war, herrschte auf dem Ettenheimer Weihnachtsmarkt bei den Besuchern gute Laune. Foto: Decoux/Decoux

Das belegte die überörtliche Attraktivität des Ettenheimer Weihnachtsmarktes aufs Beste: Trotz Nieselregens um den Gefrierpunkt drängten sich am Freitag mehrere tausend Besucher durch die barocken Innenstadtsträßchen – bis in die Nacht hinein.









Link kopiert



Obwohl die Innenstadt für Autos gesperrt war, war es kein leichtes Durchkommen zwischen den Budengassen in Ettenheim, stattdessen war geduldiges „Stop and Go“ angesagt. Zumal viele Besucher auch in Gruppe unterwegs waren. Nichtsdestotrotz: Alle Besucher kamen aneinander vorbei und behielten dabei ihre gute Marktlaune.