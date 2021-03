Viele Wähler gehen am Sonntag in Horb zur Urne

2 Beim Wählen mussten genau vorgegebene Abläufe eingehalten werden.Foto: Morlok Foto: Schwarzwälder Bote

Horb wählt! Trotz unfreundlichem Schmuddelwetter und einer steigenden Zahl an Corona-Fällen in der Neckarstadt ließen es sich viele Menschen nicht nehmen, ihre Stimme persönlich in einem der vier Wahllokale der Kernstadt abzugeben.

Horb - Bei einer Momentaufnahme im Wahllokal in der Gutermann-Grundschule in der Horber Kernstadt zeigte das mechanische Zählwerk an der – nach Einschätzung von Elke Bäuerle, der Personalchefin der Horber Stadtverwaltung – ältesten und schönsten Wahlurne um 14.30 Uhr 151 abgegebene Stimmzettel. Eine recht erfreuliche Zahl, geht man doch vom allgemeinen Trend davon aus, dass landesweit 40 Prozent der Bürger bei dieser Landtagswahl die Option der Briefwahl bevorzugten, wie Thomas Kreidler, der ebenfalls als Wahlhelfer vor Ort war, aus Statiken wusste.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen