Trotz schlechter Finanzen: Freibad in Calmbach soll saniert werden

Freibad in Calmbach soll saniert werden

1 Das Waldfreibad in Calmbach soll saniert werden. Foto: Bernd Mutschler

Mit großer Mehrheit stimmt der Bad Wildbader Gemeinderat für die Sanierung des Waldfreibades – auch ohne Fördermittel aus Berlin. Trotz aller Euphorie gab es auch scharfe Kritik aus einer Fraktion.









Dass eine wichtige Entscheidung für die gesamte Stadt Bad Wildbad anstand, konnte man am Dienstagabend vor dem Rathaus schon von weitem sehen. Viele Bürger wollten die Gemeinderatssitzung besuchen und fanden dann sogar nur einen Stehplatz im an diesem Abend deutlich zu kleinen Sitzungssaal. Und worum ging’s? Um den Tagesordnungspunkt „Umbau und Sanierung des Waldfreibades in Bad Wildbad Variante 3/8.2.