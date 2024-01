Trotz Regen sinkt der Pegel: Darum ist so wenig Wasser im Schömberger Stausee

Darum ist so wenig Wasser im Schömberger Stausee

4 Der Pegel des Schömberger Stausees ist derzeit extrem niedrig. Ursache Dafür sind Reparaturarbeiten, für die Wasser abgelassen werden muss. Foto: Marschal

Obwohl es seit Tagen und Wochen viel regnet, führt der Schömberger Stausee enormes Niedrigwasser. Grund dafür sind Reparaturarbeiten, die das Regierungspräsidium Tübingen ausführen lässt. Für die Fische ist diese Situation nicht optimal.









Der Schömberger Stausee gleicht derzeit immer mehr einem kleinen Tümpel. Obwohl es in den vergangenen Wochen oft und viel geregnet hat, führt der See nur sehr wenig Wasser. Das Wasser hat sich zurückgezogen und man kann am Strand weit auf dem schlamm-steinigen Grund gehen, der üblicherweise von Wasser bedeckt ist. Hier und da kommt Müll zum Vorschein, wie ein alter Einkaufswagen.