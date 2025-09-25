Trotz Regen gut besucht: Die Premiere von „Traumatica“ im Europa-Park sorgte für Angst und Schrecken

Das Event „Traumatica“ im Europa-Park lädt seit 2006 zum Gruseln und Erschrecken ein. Unsere Redaktion hat sich zur Premiere in die Horrorwelt gewagt.
Strömender Regen, grauer Himmel – das Wetter meinte es nicht gut mit der Premiere von „Traumatica“ im Europa-Park. Dennoch standen viele Menschen vor dem Eingang an, um das Event nicht zu verpassen. Die Tore gingen auf – und schon war man gefangen in einer Welt voller Gefahren und Grusel: Horrorclowns, düstere Zauberer und weitere verrückte Gestalten empfingen die Besucher mit Freuden und beeindruckten mit ihrem Schauspiel und dem aufgetragenen Make-up. Die Geräuschkulisse nahm vor allem dann zu, wenn der Kettensägenmann seine unschuldigen, kreischenden Opfer verfolgte. Da hieß es, sich schnell in Sicherheit zu bringen. Doch die gab es an dem Abend so gut wie nie: Beim Betreten der Horrorhäuser wurde es eher noch schlimmer, von denen es sieben Stück mit verschiedenen Themen gibt.