Trotz Rechtsanspruchs ab 2026: Heiligenzeller gegen Ganztagsschule

In Heiligenzell bleibt es bei der Halbtagsschule mit Schülerbetreuung. Diese wird lediglich im kommenden Jahr in das benachbarte Josefshaus ziehen.

Wenn künftig die Ganztagsbetreuung überall so leicht zu lösen wäre wie in Heiligenzell, hätte die Gemeinde Friesenheim in den kommenden fünf Jahren kein Millionenproblem. In Heiligenzell reichen an der Grundschule nicht nur die vier Klassenzimmer, Lehrerzimmer und multifunktionale Küche, für die kommenden Jahre aus. Die Schülerbetreuung wie sie in Heiligenzell angeboten wird, muss ebenfalls zeitlich nicht ausgeweitet werden.

Am Mittwochabend wurde die erarbeitete Analyse für Heiligenzell von Katharina Marx, vom Hauptamt, vorgestellt. Einer Elternumfrage nach reiche das Raumangebot in Heiligenzell vollkommen aus, wenn künftig auf Räume im Josefshaus zurückgegriffen und diese von der Gemeinde Friesenheim für die Schülerbetreuung angemietet werden. Bisher steht der Schülerbetreuung nur ein kleiner Raum im Erdgeschoss zur Verfügung. Mit der Anmietung von Räumen im Josefshaus dürfte dieses Problem gelöst sein. Ein klares Votum gegen die Ganztagsschule erteilten die Eltern überhaupt. Die meisten Eltern sind mit dem Status Quo, der angebotenen Schülerbetreuung in der Zeit von 7.25 bis 13.30 Uhr zufrieden. Rein rechnerisch wäre zwar eine Klasse für den Standort Oberweier-Heiligenzell in der Zusammenlegung von Kindern auf eine Klasse möglich, allerdings sei kaum ein Elternteil gewillt, das Kind von Heiligenzell nach Oberweier oder umgekehrt zu bringen. Die Elternschaft präferiert eindeutig das Modell der Halbtagsschule, so das Fazit. Wenn Betreuung, dann mit Schülerbetreuung, wie gehabt. Das angebotene Betreuungsmodell reiche demnach aus.

Gemeinde plant mit 20 Millionen Euro für die Schulen

Aktuell wird zwar für alle Grundschulen in der Gemeinde mit Investitionen in die Ganztagsbetreuung in Höhe von 20 Millionen Euro gerechnet. Realistisch erscheint diese grobe Hochrechnung für Ortsvorsteher Gerold Kadenbach jedoch nicht. Er betonte: „Im Grunde rechnen wir mit einer Summe in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro.“

Der Ortschaftsrat folgt dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung in Absprache mit der Schulleitung, die Betreuung künftig ins Josefshaus zu verlagern. Die Schüler müssen lediglich über den Hof gehen.

Im Sommer haben die Sanierungsarbeiten im Josefshaus begonnen

Im Juli dieses Jahres wurde mit der Sanierung des Josefshauses begonnen. Künftig werden hier Räume multifunktional für Schulsport und die Betreuung vorbereitet. Der Investor beabsichtigt im Februar 2026 eine Fertigstellung jener Räume, die an die Gemeinde vermietet werden. „Das klingt sehr sportlich“, sagte Kadenbach.

Unterschiedliche Varianten wurden für Heiligenzell mit Ganztagsbetreuung durchgespielt. Darunter auch mehrere Überlegungen und Pläne bezüglich eines Anbaus, der jedoch mindestens eine Million gekostet hätte. Heiligenzell käme bei der Bauplanung ohnehin erst ganz zum Schluss zum Zug.

Der Ortschaftsrat geht in allen Belangen die Vorschläge der Gemeindeverwaltung einstimmig mit.

Historie

Knapp 60 Schüler besuchen die Grundschule in vier Klassen. Die Grundschule in Heiligenzell wurde in der Zeit von 1965 bis 1967 erbaut. Die Baukosten betrugen damals 1,2 Millionen Deutsche Mark. Im Jahr 2022 wurde die Toilettenanlage saniert. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich auf 230 000 Euro und wurden auf die beiden Grundschulen Oberweier und Heiligenzell verteilt. Weitere energetische Sanierungen stehen sowohl für die Heiligenzeller Grundschule als auch alle anderen Grundschulen in der Gemeinde an.