Trotz Rechtsanspruchs ab 2026: Heiligenzeller gegen Ganztagsschule

In Heiligenzell bleibt es bei der Halbtagsschule mit Schülerbetreuung. Diese wird lediglich im kommenden Jahr in das benachbarte Josefshaus ziehen.
Wenn künftig die Ganztagsbetreuung überall so leicht zu lösen wäre wie in Heiligenzell, hätte die Gemeinde Friesenheim in den kommenden fünf Jahren kein Millionenproblem. In Heiligenzell reichen an der Grundschule nicht nur die vier Klassenzimmer, Lehrerzimmer und multifunktionale Küche, für die kommenden Jahre aus. Die Schülerbetreuung wie sie in Heiligenzell angeboten wird, muss ebenfalls zeitlich nicht ausgeweitet werden.