Trotz positivem Corona-Test Physiotherapeutin aus Quarantäne entlassen

Physiotherapie ist "Kontaktsport"

So natürlich fand ihr Arbeitgeber das nicht. Physiotherapie ist kein Bürojob, sondern "Kontaktsport". Wer in diesem Metier arbeitet, muss garantieren können, dass er gesund ist und niemanden anstecken kann; sollte ein Patient erkranken und nur der Schatten eines Verdachts auf die Praxis fallen, wäre der Ruf nachhaltig geschädigt. Deshalb rief der Physiotherapeut seinerseits das Gesundheitsamt an, um die Botschaft mit eigenen Ohren zu hören. Ja, bestätigte die Ärztin, an die er verwiesen wurde, jemand könne positiv getestet, dabei aber nicht infektiös sein. Ob er das schriftlich haben könne. Nein, das könne er nicht – aber er könne ja ins Internet gehen, auf die Seite des RKI. Da stehe es schwarz auf weiß.

Da steht es tatsächlich. Unter Punkt 10 des "Epidemiologischen Steckbriefs zu SARS-CoV-2 und COVID-19" findet sich folgender Passus: "Im Gegensatz zu replikationsfähigem Virus ist die RNA von SARS-CoV-2 bei vielen Patienten noch Wochen nach Symptombeginn mittels PCR-Untersuchung nachweisbar. Diese positiven PCR-Ergebnisse sind jedoch nicht mit Ansteckungsfähigkeit gleichzusetzen." Der Schwarzwälder Bote, dem der ratlose Physiotherapeut den Fall geschildert hatte, wandte sich darauf erneut ans Gesundheitsamt, um zu erfahren, wie diese Zeilen zu verstehen seien, und erhielt folgende Auskunft: Anders als der Schnelltest sei der PCR-Test sehr sensibel; selbst kleinste Viruspartikel könnten damit noch nachgewiesen werden. Es sei, speziell bei einer eher leichten Infektion, auszuschließen, dass sich zehn Tage nach dem Auftreten von Symptomen noch lebendige Viren in Mund und Rachen befänden. Abgetötete und Rest-RNA – sozusagen "Leichenteile" – dagegen schon, und auch diese würden vom PCR-Test registriert. Was zum positiven Testergebnis führe.

Mitarbeiterin blieb vorsichtshalber weiter krankgeschrieben

Ob dem betroffenen Physiotherapeuten mit dieser Antwort gedient war? Bedingt. Die Mitarbeiterin blieb vorsichtshalber weiterhin krankgeschrieben; in der kommenden Woche lässt sie sich noch einmal testen – auf Kosten des Arbeitgebers, denn das Gesundheitsamt erkennt ja keine Notwendigkeit weiterer Tests. Der Physiotherapeut schon: In seiner Branche muss man einen negativen Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist, wenn man etwa eine Pflegeeinrichtung betreten will. Die Information, dass ein positives Testergebnis nicht automatisch Infektionsgefahr bedeute, hilft ihm, findet er, nicht wirklich weiter.