1 Wer nicht geimpft ist, muss sich vor dem Besuch eines Restaurants (innen) testen lassen. Foto: © vichie81 – stock.adobe.com

Seit Montag gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung. "Vor allem für vollständig geimpfte sowie genesene Personen entfallen die allermeisten Beschränkungen", teilt die baden-württembergische Landesregierung mit. Ebenso entfallen in Baden-Württemberg die bisherigen vier Inzidenzstufen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Bad Wildbad - Wer sich nicht impfen lassen möchte, muss künftig in mehr Bereichen einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen. Dazu zählen etwa Konzerte, Filmvorführungen oder Sportveranstaltungen. Tests sind auch beim Besuch von Restaurants (innen) oder Museen nötig. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Schüler sind von der Testpflicht ausgenommen.

Tests in Innenräumen

Was aber bedeutet das nun konkret, etwa für Veranstaltungen in Bad Wildbad? Hier wird – egal, wie hoch die Inzidenz ist – ein Test nötig, wenn diese in Innenräumen stattfindet sowie im Freien, wenn mehr als 5000 Besucher kommen oder der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

Änderungen plant Touristik-Chefin Stefanie Dickgiesser für die Bad Wildbader Open-Air-Veranstaltungen nicht. Zwar könnten jetzt mehr Stühle am Trinkhallenplatz gestellt werden. Dann aber könnte der Mindestabstand nicht eingehalten werden und die "3G-Regel", inklusive Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung, müsste angewendet werden.

Auch bei den Attraktionen ändert sich wohl nichts. "Die Wildline ist weiterhin ohne die 3G-Regel spontan besuchbar", teilen etwa die Betreiber der Hängebrücke mit.

Gleiches gilt laut Dickgiesser auch für den geplanten Naturparkmarkt am 29. August. Denn für Märkte gelten die Regelungen des Einzelhandels. Hier gilt im Freien die Maskenpflicht, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden kann. Die "3G-Regel" muss nicht angewendet werden, auch eine Kontaktnachverfolgung ist nicht nötig. Allerdings muss der Veranstalter ein Hygienekonzept erstellen und auf Verlangen den Behörden vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.