1 Die Anzahl an Wohnungseinbrüchen ging im Jahr 2021 im Landkreis Tübingen um rund 37 Prozent zurück. Foto: Lucky Business – stock.adobe.com

Rottenburg und Umgebung - 43 957 Straftaten haben die Beamten des Polizeipräsidiums (PP) Reutlingen, welches für die Landkreise Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb verantwortlich ist, 2021 erfasst. Das entspricht einem Rückgang um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und bedeutet gleichzeitig ein Rekordtief für die vergangenen 17 Jahre. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt kann das Reutlinger Polizeipräsidium mit seinen Zahlen glänzen: Die Kriminalitätsbelastung in ihrem Zuständigkeitsgebiet lag mit 3547 Straftaten pro 100.000 Einwohnern deutlich unter dem Durchschnitt in Baden-Württemberg (4380 Straftaten pro 100.000 Einwohner). Die Aufklärungsquote stieg um 2,9 Prozent auf nunmehr 63,7 Prozent.

Rottenburg ragt mit Mord und Mordversuch heraus

Richtet man den Fokus auf den Tübinger Landkreis, bestätigen sich die Zahlen des PP Reutlingens. 7887 Straftaten wurden 2021 registriert – 1106 weniger als im Vorjahr 2020. Rottenburg ragt dabei nochmals hervor: Um 22,6 Prozent nahm die Anzahl der Straftaten auf 1489 ab. Die Neckarstadt gehört neben Dettenhausen, Hirrlingen und Kusterdingen zu den Städten mit dem größten Rückgang im Landkreis. Trauriges Schlusslicht ist in dieser Statistik die Gemeinde Dußlingen mit einer Fall-Zunahme von über 65 Prozent.

Nicht viele, aber dafür besonders schwere Delikte ereigneten sich in Rottenburg. Anfang des Jahres 2021 kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Tötungsdelikt. Unter dringendem Tatverdacht stand schnell ein 43-jähriger Altenpfleger, der seine 66-jährige Nachbarin beraubt und getötet haben soll. Der Verdächtige mit tschechischer Staatsangehörigkeit wurde im Herbst 2021 vom Landgericht Tübingen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Ein versuchter Tötungsdelikt in Rottenburg fand Anfang September 2021 Eingang in die Polizeiakten. Die Leitstelle erreichte ein Anruf, dass in der Rottenburger Innenstadt ein 35-Jähriger Passanten und Autofahrer mit einem Messer bedrohe. Beim Eintreffen der Beamten konnte der tatverdächtige Rumäne durch das beherzte Eingreifen eines 44-Jährigen bereits am Boden fixiert festgenommen werden. Der Täter wurde tags darauf vom Haftrichter des Amtsgerichtes Tübingen in die forensische Abteilung einer Psychiatrie eingewiesen.

Wohnungseinbrüche: Rückgang um 37,9 Prozent

In eine erfreuliche Richtung entwickelt sich die Anzahl an Wohnungseinbrüchen. 36 Mal schlugen Einbrecher im Landkreis Tübingen zu – das entspricht einem Rückgang zum Vorjahr um 37,9 Prozent. Polizeipräsident Udo Vogel gibt sich damit aber nicht zufrieden: "Nach einem Einbruch sind die psychologischen Folgen oft größer als der materielle Schaden. Auch wenn die Fallzahlen zurückgegangen sind, werden wir hier mit unseren präventiven Maßnahmen nicht nachlassen." Zudem müsse der Rückgang der Zahlen mit Vorsicht genossen werden. Denn: Infolge der Coronavirus-Pandemie sei es zu veränderten Tatumständen gekommen, da durch Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice und Co. Einbrecher abgeschreckt worden seien.

Rückläufig entwickelten sich ebenfalls die Zahlen zu Diebstählen. Um 17,7 Prozent auf 2056 erfasste Fälle gingen die Langfinger-Delikte im Landkreis zurück. In die Reihe gliedern sich abnehmende Verbrechenszahlen in Zusammenhang mit Rauschgift (-20,5 Prozent) sowie gefährliche und schwere Körperverletzungen (-16,9 Prozent) ein.

Wirtschaftskriminalität im Aufwind

Jede Kriminalstatistik hat aber ihre Schattenseiten: Im Landkreis Tübingen stiegen die Fälle im Bereich der Wirtschaftskriminalität exorbitant. 114 Straftaten – eine Zunahme von 147,8 Prozent im Vorjahresvergleich – wurden von den Beamten im Kreis erfasst. Auch hier hat die Pandemie ihre Finger im Spiel: Unter anderem elf Delikte im Zusammenhang mit der Gewährung von Corona-Soforthilfen ließen die Zahlen steigen. Im Aufwind sind zudem Verbrechen, die die Verbreitung kinderpornografischer Schriften umfasst (+87,8 Prozent). Das PP Reutlingen weist darauf hin, dass diese Entwicklung in allen vier Landkreisen zu beobachten ist – bei Tatverdächtigen werden regelmäßig große Mengen an Beweismitteln festgestellt.

Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt zu

Eine weitere traurige Botschaft: Gewalt gegen Polizeibeamte (+45,1 Prozent) ist weiter im Aufwärtstrend. 119 Delikte dieser Art wurden 2021 im Landkreis Tübingen registriert. Polizeipräsident Vogel: "Übergriffe auf unsere Kolleginnen und Kollgen sind zutiefst zu verurteilen. Wer sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einsetzt, verdient Respekt und Anerkennung."

Ein Schwerpunkt der Präventionsarbeit der Beamten umfasst das Thema Telefonbetrug. Trotz aller Bemühungen des Polizeipräsidiums Reutlingen seien erneut mehr als 1,6 Millionen Euro Schaden in diesem Tatfeld entstanden. Mit Spannung erwartet man die Ergebnisse des laufenden Jahres, wenn der Alltag aus Vor-Pandemie-Zeiten wieder einkehrt.