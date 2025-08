Trotz leerer Kassen: Stadt Lahr kauft zwei Kaffeemaschinen – für mehr als 30 000 Euro

1 Die High-End-Maschine in der Kaffeeküche des Rathauses II: Im Stand-by-Modus erstrahlt auf ihrem Display das Logo der Stadt Lahr. Der bereits vorhandene Münzeinwurf wird künftig wohl genutzt, der flüssige Wachmacher nicht mehr kostenlos sein. Foto: Bender Die Stadt Lahr hat für das Rathaus II und die LGS-Halle je eine „Franke A 600“ angeschafft. Wir haben bei der Verwaltung nachgehakt – und die reagiert rigoros.







Die Kaffeeküche in der Alten Luisenschule, direkt hinter dem Sitzungssaal des Gemeinderats gelegen, dürfte einer der bestbesuchten Räume im gesamten Lahrer Verwaltungskomplex sein. Hier gibt’s Espresso, Latte macchiato oder auch Schoki. Zubereitet von einer Kaffeemaschine der absoluten Luxusklasse. Für das Modell A 600 der Marke Franke, das schwarz schimmernd an einer Wand steht, rufen Händler im Internet aktuell einen Preis von mehr als 15 000 Euro auf. Ein baugleiches Exemplar ist in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark zu finden.