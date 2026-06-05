Trotz Kritik und „Kanzlertausch“: Die CDU Schwarzwald-Baar unterstützt Bundeskanzler Merz

Ein Jahr nach der Bundestagswahl wächst die Kritik an Friedrich Merz und der Regierungskoalition. Die Unterstützung bröckelt. „Nicht bei uns“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Erik Pauly.
Rund ein Jahr nach der Bundestagswahl gibt die schwarz-rote Regierungskoalition für viele kein gutes Bild ab. Auch die Umfragewerte von Bundeskanzler Friedrich Merz zeigen in den vergangenen Wochen nur in eine Richtung – nach unten. Das gipfelt aktuell in der Berichterstattung über Gerüchte, Hendrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen (CDU), könne in der laufenden Legislaturperiode Friedrich Merz als Kanzler ablösen, Stichwort „Kanzlertausch“. Beide haben dies deutlich dementiert.