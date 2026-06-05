Trotz Kritik und „Kanzlertausch“: Die CDU Schwarzwald-Baar unterstützt Bundeskanzler Merz

Ein Jahr nach der Bundestagswahl wächst die Kritik an Friedrich Merz und der Regierungskoalition. Die Unterstützung bröckelt. „Nicht bei uns“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Erik Pauly.

Rund ein Jahr nach der Bundestagswahl gibt die schwarz-rote Regierungskoalition für viele kein gutes Bild ab. Auch die Umfragewerte von Bundeskanzler Friedrich Merz zeigen in den vergangenen Wochen nur in eine Richtung – nach unten. Das gipfelt aktuell in der Berichterstattung über Gerüchte, Hendrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen (CDU), könne in der laufenden Legislaturperiode Friedrich Merz als Kanzler ablösen, Stichwort „Kanzlertausch“. Beide haben dies deutlich dementiert.

Diese Entwicklung geht offenbar nicht spurlos an der eigenen Partei vorbei. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wird zitiert, er fürchte eine Austrittswelle bei der Christdemokratischen Partei Deutschlands. Wie sieht es da beim CDU-Kreisverband Schwarzwald-Baar aus?

„Ich kann die Befürchtungen nachvollziehen“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende Erik Pauly auf Anfrage der Redaktion. Und unterstreicht: „Bei uns verspüren wir keine Austrittswelle.“ Das deute sich auch in keiner Weise an. Ganz im Gegenteil. „Wir hatten einige erfreuliche Eintritte.“ Insgesamt gehören dem CDU-Kreisverband laut Pauly genau 1218 Mitglieder an. „Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind wir eine Bank – wir sind hier verdammt gut aufgestellt.“

Pauly begründet diese selbstbewusste Ansage so: Die meisten Bürgermeister und Oberbürgermeister im Kreis gehören der CDU an, mit Andreas Braun stellt die CDU im Wahlkreis einen direkt gewählten Landtagsabgeordneten in Stuttgart, Andreas Schwab ist weiterhin CDU-Abgeordneter im EU-Parlament, der ehemalige Donaueschinger OB Thorsten Frei macht politische Karriere, ist mittlerweile Kanzleramtschef in Berlin und damit im engsten Kreis um Friedrich Merz. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg in diesem Jahr hatte Andreas Braun, bis dahin Bürgermeister in Unterkirnach, für die CDU das Landtagsmandat im Wahlkreis VS zurückgeholt.

Hoher Altersdurchschnitt

Insgesamt sei die Mitgliederzahl in der Kreis-CDU zwar leicht rückläufig. Das liege allerdings in erster Linie am hohen Altersdurchschnitt. Weil seine Partei hier so gut aufgestellt sei, möchte Pauly dies verstärkt nutzen, um neue Mitglieder zu gewinnen – auch in Hinblick auf die demografische Entwicklung.

Unsere Empfehlung für Sie CDU Schwarzwald-Baar-Kreis Informationen aus Brüssel und Berlin Zur letzten Sitzung im Jahr traf sich der CDU-Kreisvorstand in Donaueschingen.

In der Kreis-CDU gab es viele Fans für Friedrich Merz. Nach dem für die Partei desaströsen Bundestagswahlergebnis 2021 stellten sich drei Kandidaten für den Vorsitz der Bundes-CDU einer Mitgliederbefragung. Dabei votierten mehr als 62 Prozent für Friedrich Merz. Die beiden Mitbewerber waren damals Norbert Röttgen und Helge Braun. So wie in Baden-Württemberg favorisierten auch im Schwarzwald-Baar-Kreis eine Reihe von CDU-Mitgliedern damals Merz, der für den konservativen und den Wirtschaftsflügel der Partei stand.

Die Verantwortung für die seit einigen Wochen stabil schlechten Umfragewerte der schwarz-roten Bundesregierung sieht Erik Pauly in erster Linie beim Juniorpartner SPD. „Mit einer solchen SPD Reformen anzugehen, ist nicht einfach.“ Allerdings räumt er ein, auch die CDU habe im Bundestagswahlkampf viel versprochen, „was nicht gehalten werden konnte“.

Koalieren – aber mit wem?

Die Durchsetzung christdemokratischer Themen sei einfacher mit einer absoluten Mehrheit. Aber diese Zeiten sind mit den Veränderungen in der Parteienlandschaft wohl erst einmal vorbei.

Nimmt man das Bekenntnis der CDU zur Brandmauer gegenüber der Alternative für Deutschland (AfD) ernst, braucht sie einen Koalitionspartner aus dem Spektrum der demokratischen Parteien. Und da war 2025 aus Sicht der CDU nur die SPD möglich.

Die FDP war aus dem Bundestag geflogen und befindet sich derzeit auch in vielen Ländern in der Krise. Oft schafft die Partei nicht mal mehr die Fünf-Prozent-Hürde und steht damit als potenzielle Koalitionspartnerin nicht zur Verfügung. Im Wahlkampf 2025 hatte die CDU/CSU ein intensives Grünen-Bashing betrieben, sodass eine Koalition hier ebenfalls nicht in Frage kam. Und eine Zusammenarbeit mit den Linken hat die CDU bislang grundsätzlich ausgeschlossen.

„Merz redet Klartext“

„Die CDU Baden-Württemberg und der Region steht hinter Friedrich Merz“, ist Erik Pauly überzeugt. Nach Angela Merkel als Bundeskanzlerin habe er aus Sicht vieler Mitglieder damit gepunktet, Klartext zu sprechen. „Ich schätze Politiker, die das sagen, was sie denken.“ Als Bundeskanzler werde Merz niedergemacht, wenn er Klartext spreche und damit vielleicht auch mal anecke. „Das ist nicht immer die höchste Schule der Diplomatie.“ Aber in den Grundzügen müsse man ihm Recht geben.

Politik sei nun einmal ein schwieriges Geschäft. Was die Menschen im Land derzeit frustriert? „Sie haben das Gefühl, die Probleme liegen offen da, aber man löst sie nicht.“ Die CDU habe die richtigen Konzepte, könne sie aber in der Koalition nicht durchsetzen.

Auch in der Kreis-CDU habe es Kritik am von der Bundesregierung beschlossenen Sondervermögen gegeben, weil damit ein Wahlversprechen nicht eingehalten worden sei. „Dafür sind keine Aufgaben reduziert worden, um Einsparungen zu erzielen. Das betrifft den Kern der CDU“, sagt Erik Pauly. Sein Appell: Die Beteiligten in der Regierungskoalition sollen über ihren Schatten springen, Lösungen in der Sache schaffen und „sich auf’s Wesentliche konzentrieren“.

Die Umfragen

Laut „ARD-Deutschlandtrend“

von Anfang Mai ist nur noch einer von acht Deutschen (13 Prozent) mit der Bundesregierung zufrieden. Der Zufriedenheit mit er politischen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz liegt nur noch bei 16 Prozent.

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage

im Auftrag des Magazins Stern und von RTL glauben 41 Prozent der Deutschen, dass es der Union helfen würde, wenn Friedrich Merz das Amt des Bundeskanzlers aufgeben und jemand anderes aus der Union Bundeskanzler würde. 53 Prozent glauben das nicht. Sechs Prozent antworteten mit „weiß nicht“.