Die Verwaltung will das Angebot, das Kinder nach Dundenheim bringt, abschaffen, obwohl sich der Ortschaftsrat für den Erhalt ausgesprochen hat. Das letzte Wort hat heute der Gemeinderat.

Der Müllener Ortschaftsrat hatte sich einstimmig hinter den Kindergartenbus gestellt, die Verwaltung befürwortet dennoch die Abschaffung. Bei der Sitzung am Mittwoch, passenderweise in Müllen, soll der Gemeinderat über das Angebot entscheiden.

Was ist die Ausgangslage?

Der Müllener Kindergartenbus fährt seit 1990. Damals hatte der Gemeinderat die Einführung beschlossen, um Müllener Kindergartenkindern die Möglichkeit zu geben, zum Kindergarten „Im Hirschbühl“ in Dundenheim zu kommen. Müllen hatte damals keinen eigenen Kindergarten.

Warum steht der Bus zur Debatte?

Mit dem Naturkindergarten „Schutterstrolche“ gibt es in Müllen seit 2021 einen Kindergarten. Somit wäre der Kindergartenbus laut der Beschlussfassung des Gemeinderats aus dem Jahr 1990 nicht mehr erforderlich, heißt es in der Sitzungsvorlage. Zudem werde der Bus „sehr unregelmäßig“ genutzt.

Wie viele Kinder fahren mit dem Bus?

Maximal fünf pro Fahrt, wie aus der Sitzungsunterlage hervorgeht. Die Gemeinde hat dazu die Fahrten im Februar dokumentiert. Am Nachmittag fahre der Bus manchmal gar nicht oder nur mit einem Kind. Im Schnitt werden mit jeder Fahrt 2,6 Kinder befördert.

Welche Rolle spielen die Kosten?

In der Sitzungsvorlage ist nicht erwähnt, dass der Bus aus Kostengründen eingestellt werden soll. Dennoch hat die Gemeinde eine Rechnung aufgestellt, wie viel Geld sie für den Kindergartenbus derzeit aufwendet. Die Gemeinde geht von 9500 Euro laufenden Kosten pro Jahr aus. Hinzu komme, dass der Bus mittlerweile 14 Jahre alt sei und „in den nächsten Jahren erneuert“ werden muss. Da es sich um ein Dieselfahrzeug handelt, spiele dabei der Umweltgedanke eine große Rolle. Jährlich käme für den neuen Bus eine Abschreibung von 5500 Euro oben drauf, sodass die Jahreskosten bei 15 000 Euro liegen. Die Kosten pro Fahrt und pro Kind, so schreibt die Verwaltung, liegen beim Erhalt des derzeitigen Busses bei 2,65 Euro und beim neuen Bus bei 4,18 Euro.

Was sagen die Ortschaftsräte?

Die Müllener Räte haben sich bei einer Sitzung Ende März geschlossen hinter den Kindergartenbus gestellt. Sie begründeten dies unter anderem mit einem erhöhten Fahrzeugaufkommen am Kindergarten, wenn der Bus wegfällt. Zudem werde ein Anreiz geschafft, nach Müllen zu ziehen, wenn man sich keine Gedanken machen muss, wie das Kind zum Kindergarten kommt. Der Naturkindergarten sei darüber hinaus kein vollwertiger Kindergarten, da diese Betreuungsform nicht für alle Kinder geeignet sei, sagte Marco Weizenecker.

Gibt es Vorschläge für einen Kompromiss?

Ja. Müllens Ortsvorsteherin Hilde Wurth-Schnell schlug vor, die kaum genutzte Fahrt um 16.20 Uhr zu streichen. Zudem sei von Seiten der Eltern die Anregung gekommen, den Bus mit Werbung zu versehen, um Einnahmen zu generieren. Die Eltern seien auch bereit, monatlich fünf Euro für die Nutzung zu zahlen.

Warum befürwortet die Gemeinde dennoch die Einstellung?

In der Sitzungsvorlage ist von einer „Ungleichbehandlung“ Neurieder Kinder die Rede. „37 Kinder aus anderen Ortsteilen sind nicht in ihrem Kindergarten vor Ort untergebracht und müssen gefahren werden“, heißt es. Diese kämen nicht in den „Genuss des Kindergartenbusses“. Entsprechend spreche sich die Verwaltung für die Einstellung der Fahrten mit dem Kindergartenbus zum Ende des Kindergartenjahres im August 2023 aus.

Gemeinderat tagt am Mittwoch

Der Gemeinderat trifft sich am Mittwoch ab 19 Uhr im großen Saal des Mehrzweckhauses in Müllen öffentlich. Die Einstellung des Kindergartenbusses von Müllen nach Dundenheim ist dabei der zehnte Punkt auf der Tagesordnung. Bei der Sitzung wird es darüber hinaus unter anderem um eine Bedarfsabfrage der künftigen Ganztagsbetreuung gehen.