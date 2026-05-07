Trotz Krise im Keller: Der FC Wittlingen geht mit Euphorie ins Derby gegen den FSV Rheinfelden

Der FC Wittlingen hat sich im Saisonendspurt der Fußball-Landesliga noch nicht aufgegeben. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der FSV Rheinfelden auf der Breitmatte.
„Respekt ja, Angst nein“, gibt FCW-Coach Fahredin Zikolli die Marschroute für das anstehende Derby gegen den FSV Rheinfelden vor. Von der aktuellen Krise am Tabellenende scheint die Mannschaft sich nicht ablenken zu lassen. „Die Trainingsbeteiligung ist wirklich super, wir freuen uns riesig. Man merkt den Jungs nicht an, dass wir im Tabellenkeller stecken“, freut sich der Coach über die Euphorie im Saisonendspurt.