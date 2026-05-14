Trotz Krieg in der Ukraine: So steht Hofstetten zu seiner Partnergemeinde

Hofstetten ist seit 2022 Partnergemeinde der ukrainischen Kommune Trostjanez. Seit Beginn des Krieges haben die Kinzigtäler viele Tonnen Hilfsgüter in das Land gebracht.
Es war ein Novum: Die Gemeinde Hofstetten startete vor sieben Jahren als erste Kommune im Ortenaukreis eine Kommunalbeziehung mit einer ukrainischen Verbundgemeinde namens Trostjanez, die sich in der Nähe von Lwiw in der Westukraine befindet. „Die Beziehung entstand Anfang 2019 aus einer zunächst losen Anfrage aus dem Bundesministerium, ob ich mir vorstellen könnte mich mit Kollegen aus der Ukraine im Zuge der Dezentralisierungsreform zu kommunalen Themen auszutauschen“, blickte Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth zurück.