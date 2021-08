Impfnachfrage in Nagold hält sich in Grenzen

1 Berenike Bender (links) ließ sich auf dem Longwy-Platz impfen und bekam dafür von Nagolds OB Jürgen Großmann und Landrat Helmut Riegger eine Bratwurst obendrein. Am Grill: "Impfminister" Norbert Weiser. Foto: Fritsch

Was für ein Unterschied: Vor zwei Monaten standen die Menschen auf dem Vorstadtplatz für eine Impfung noch Schlange. Als diese Woche das Impfmobil auf dem Longwy-Platz Station machte, war man über jeden Impfbereiten froh.

Nagold - Aber Landrat Helmut Riegger ist für seine unkonventionellen Methoden bekannt. Er musste von Sozialdezernent Norbert Weiser, vom Kreischef kurzerhand zum "Impfminister" geadelt, auch nicht lange überredet werden, als Weiser vom Kelheimer Landrat erzählte, der seine Kreisbewohner mit Bratwürsten zu den Impfaktionen vor Ort lockte.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Der Kreis Calw ist nun mit dieser kopierten Grill-Impf-Aktion Vorreiter in Baden-Württemberg. "Für schwierige Aufgaben braucht es eben unkonventionelle Ideen", sagte Nagolds OB Jürgen Großmann, als er beim Impfmobil vorbeischaute: "Und dass der Landrat Würstchen brät, um Impfwillige anzulocken, ist eine solch crazy Idee." Während Weiser mit seinem Team anfangs noch zuversichtlich war, an diesem Abend bis zu 150 Impfdosen verabreichen zu können und sich die Aktion auch ganz gut anließ, ließ der Zuspruch nach einer guten Stunde merklich nach.

Immer noch unter dem Landesdurchschnitt

Für Landrat Helmut Riegger kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Kurzerhand sprach er Passanten persönlich an und warb für die Corona-Impfung: "Wir möchten jede Zielgruppe ansprechen. Wir haben so um den Impfstoff gekämpft. Jetzt können wir auch genügend anbieten und bitten darum, dass man dieses Angebot auch nutzt." Für Riegger ist impfen Bürgerpflicht, "weil man sich und andere schützt."

Tags zuvor war das Impfmobil in Calmbach und Enzklösterle, wo insgesamt rund 50 Impfungen verabreicht worden sind, auch in Nagold waren es am Ende der Aktion so viele. Zuvor in Rohrdorf waren’s 20 frisch Geimpfte.

Bei den Erstimpfungen liegt der Kreis mittlerweile bei einem Bevölkerungsanteil von 55 Prozent, voll geimpft sind 49 Prozent der Kreisbewohner. Dabei liegt man aber immer noch unter dem Landesdurchschnitt. "Über die Gründe kann man nun spekulieren", meinte Weiser augenzwinkernd.