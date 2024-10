Trotz knappem Haushaltsbudget: Robert-Gerwig-Gymnasium muss saniert werden

1 Eine Sanierung des RGG könnte „ohne Luxusausstattung“ bis zu 5,5 Millionen Euro kosten. Fragen bleiben dabei offen. Foto: Ramsteiner

Das Hausacher Robert-Gerwig-Gymnasium (RGG) müsste eigentlich umfassend und gründlich saniert werden. Doch wie Bürgermeister Wolfang Hermann im Gemeinderat darlegte, richte sich der tatsächliche Umfang nach den knapper werdenden Haushaltsmitteln. Bis dahin bleiben einige Fragen offen.









Es regnet durchs Dach, es gibt viel zu wenig Toiletten und das Lehrerzimmer platzt aus allen Nähten. Die Stadt hat Architekt Achim Lehmann mit einer Vorplanung beauftragt, wie die Probleme am Robert-Gerwig-Gymnasium (RGG) in den Griff zu bekommen sind. Aber: „Das bedeutet noch keinen Projekteinstieg. Was wir wann machen, wird in den Haushaltsberatungen entschieden“, betonte Bürgermeister Wolfgang Hermann. Der Architekt stellte einen Plan vor, der nicht nur die baulichen Probleme löst, sondern die Schule auch auf ihrem Weg zu einer modernen Pädagogik unterstützt. Das Thema Toiletten brenne schon lange unter den Nägeln. Aktuell gebe es gerade mal 31 Toiletten für rund 850 Schüler und 80 Lehrer – und bei der Doppelstunden-Struktur morgens gerade mal zwei Pausen.