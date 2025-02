In die Sicherheit der Eschbronner Feuerwehr wird weiter investiert

1 Kommandant Andreas Noth (von links) zeichnet in der Hauptversammlung im Gerätehaus Locherhof Michael Koch, Andreas Kammerer, Wolfgang Jauch und Stefan Flaig für ihren 40-jährigen Dienst bei der Feuerwehr aus.Foto: Herzog Foto:

Bei der Beschaffung von Ausstattung muss die Feuerwehr Eschbronn künftig genau abwägen, was erforderlich ist. Denn die Gemeindekasse ist klamm.









Link kopiert



In der Hauptversammlung im Gerätehaus Locherhof berichtete Kommandant Andreas Noth über sehr viel Geld – rund 60 000 Euro –, das die Gemeinde im vergangenen Jahr in die Feuerwehr, unter anderem in die Beschaffung neuer Einsatzkleidung und Funkmeldeempfängern, investierte. Dies unterstreiche erneut die Wertschätzung, die die Wehr genieße.