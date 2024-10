Trotz guter Zahlen in Bad Wildbad: Stadträte haben Angst vor der Zukunft

Trotz guter Zahlen in Bad Wildbad

1 Der Jahresabschluss für 2021 weist ein sattes Plus auf. Foto: © magele-picture - stock.adobe.com/Gerhard Ledwinka

Eigentlich präsentierte der Bad Wildbader Stadtkämmerer Tido Lüdtke blendende Zahlen für das Jahr 2021 – und satt steigende Rücklagen. Trotzdem ist den Gemeinderäten vor der Zukunft bange.









Es war ein Blick zurück in die nicht allzu ferne Vergangenheit. Und der löste dann auch noch allgemein gute Laune aus in der jüngsten Sitzung des Bad Wildbader Gemeinderates. Denn Stadtkämmerer Tido Lüdtke präsentierte den Jahresabschluss für das Jahr 2021 – und der fiel deutlich besser aus als ursprünglich prognostiziert. Die Folge: Die Rücklagen der Stadt Bad Wildbad steigen deutlich an.