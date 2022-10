2 Soll nächstes Jahr schließen: Die "Post" in der Herrenberger Straße 3 in Nagold. Foto: Thomas Fritsch

Streng genommen ist es eine Postbank-Filiale, doch für die Naglder ist es eben "ihre Post". Nun gibt es Schließungspläne für die Filiale in der Herrenberger Straße 3.















Link kopiert

Nagold - Wer in Nagold zur "Post" in der Herrenberger Straße 3 geht, kennt das: Schlangestehen. Was wohl die wenigsten dabei realisieren: Eigentlich sind sie hier gar nicht bei der guten alten "Deutschen Post", sondern in einer "Postbank-Filiale". Und die ist Teil der "Deutschen Bank"-Gruppe. Die gerade ihre Filialen ordentlich ausdünnt.

Davon betroffen – demnächst: auch Nagold. Eben der Standort an der Herrenberger Straße. Trotz der regelmäßig langen Schlangen am Schalter. Denn die haben – meist – gar nichts mit dem eigentlichen Bankgeschäft der Postbank zu tun: "Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt", so ein Sprecher der Postbank auf Nachfrage dieser Zeitung. Dabei komme es "vor allem auf die Art der Leistungen an, die unsere Kundinnen und Kunden in der Filiale nachfragen", nicht aber "auf die Anzahl der Besucher" - denn die ist ja in Nagold offensichtlich bisher immer recht hoch.

"Fortschreitende Veränderung"

"Für uns muss das Verhältnis zwischen reinen Serviceleistungen" – gemeint sind zum Beispiel reine Postdienstleistungen oder Bargeldauszahlungen – "und wertschaffendem Neugeschäft" – etwa durch Abschlüsse und Nutzung von Bankprodukten wie Ratenkrediten, Wertpapieren oder Versicherungen – "stimmen". Durch eine "fortschreitende Veränderung des Kundenverhaltens" benötige eine Filiale daher auf Dauer ein entsprechendes "Kundenpotenzial, um dieses Verhältnis dauerhaft ausgewogen und damit wirtschaftlich zu gestalten". Filialen, die dieses Potenzial nicht hätten, "schließen wir deshalb – wie hier in Nagold". Nur durch eine stetige Anpassung des eigenen Filialnetzes auf diese Art "können wir langfristig als Unternehmen wirtschaftlich arbeiten".

Man beobachte schon länger "durch die fortschreitende Digitalisierung" eine deutliche "Veränderung im Verhalten der Kundinnen und Kunden der Postbank". Dieser Trend habe sich gerade seit Beginn der Corona-Pandemie noch einmal verstärkt. "Wir stellen fest, dass unsere Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg." Das gelte sowohl für das klassische Online-Banking, als auch für den Online-Abschluss von Produkten wie privaten Ratenkrediten oder ergänzende Online-Angebote "wie die virtuelle Verbindung zu unseren Beraterinnen und Beratern". Diese Veränderungen führten dazu, dass eigentliche Kundinnen und Kunden der Postbank "die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nachfragen". So sei die Filialanzahl bundesweit in den vergangenen Jahren bereits von ursprünglich 750 "auf heute rund 650 Filialen reduziert" worden. Bis Ende 2023 sollen noch weitere rund 100 Filialen folgen.

Filiale im Kuzu-Markt wird erweitert

"Mit Blick darauf hat die Postbank sich entschieden, die Filiale in Nagold zu schließen, nach derzeitiger Planung im Laufe des kommenden Jahres", so der Sprecher weiter. Einen exakten Schließungstermin gebe es allerdings noch nicht. "Die Postbank zieht sich vollständig aus diesem Standort zurück", das betreffe auch die vorhandenen SB-Geräte, die abgebaut würden. Allerdings werde "das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen" auch in Zukunft in Nagold bestehen bleiben "und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt". Das bestätigt die Pressestelle der Deutschen Post DHL Group in einer schriftlichen Stellungnahme: "Wir werden kommende Woche unsere Partnerfiliale in der Bahnhofstraße 23 – im ›Kuzu Markt‹ – auf zwei Schalter erweitern." Die Postfachanlage werde im Anschluss dann künftig ebenfalls unter dieser Adresse zu finden sein.

Entlassungen soll es durch die geplante Schließung der Nagolder Postbank-Filiale keine geben: "Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut", so der Postbank-Sprecher. Zur Zahl der betroffenen Mitarbeitenden in der Nagolder Filiale würden "aus Sicherheitsgründen" im Sinne einer "Überfallprävention" generell keine Angaben gemacht. Als Ersatz für die künftig entfallende, eigene Postbank-Filiale in Nagold biete das Unternehmen bereits "heute und künftig ein flächendeckendes, für Kundinnen und Kunden gut erreichbares Netz, bestehend aus eigenen Filialen und aktuell rund 2.000 Partner-Filialen der Deutschen Post mit Bankdienstleistungen" an.

Unsere Empfehlung für Sie Nagold Deutsche Bank schließt Nagold-Filiale Wirtschaft: Künftig werden die hiesigen Kunden am Standort Pforzheim mitbetreut

Sobald der genaue Termin für die Schließung der Nagolder Postbank-Filiale feststehe, werde man Kundinnen und Kunden "per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale der Postbank, die Partner-Filiale der Deutschen Post, die das Angebot an Postdienstleistungen übernimmt, und die nächstgelegenen Möglichkeiten zur kostenfreien Bargeldversorgung" informieren.