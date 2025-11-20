Trotz gestopptem Aufnahmeprogramm: 52 Afghanen reisen nach Deutschland

Erneut sind aus Pakistan Afghanen mit Aufnahmezusage Richtung Deutschland gestartet. Viele harrten Monate oder gar Jahre in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aus.
Die lange Wartezeit in Pakistan hat für einige weitere Afghaninnen und Afghanen aus den Bundesaufnahmeprogrammen ein Ende. Zum sechsten Mal seit dem Regierungswechsel sind in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Afghanen mit Aufnahmezusage Richtung Deutschland geflogen, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Flughafen erfuhr. Nach Informationen der dpa handelt es sich um 52 Personen - demnach soll eine Gruppe in Hannover und die andere Gruppe in Berlin landen.