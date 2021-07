Rat hält an Erschließungsplänen in Burladingen-Killer fest

1 So hoch wie hässlich: Das ungepflegte Eckgebäude am Anfang der Katharinenstraße ist den Ortschaftsräten von Killer seit Jahren ein Dorn im Auge. Foto: Rapthel-Kieser

Einstimmig haben die Ortschaftsräte von Killer in ihrer jüngsten Sitzung trotz Gegenwinds mancher Anlieger an den Erschließungsplänen für ein Baugebiet an der Hofstättstraße festgehalten. Es steht auf Platz eins der Mittelanmeldungen für das Jahr 2022.

Burladingen-Killer - Die Verhandlungen mit den Anliegern, die teilweise nicht verkaufen wollen, laufen noch, betonte Ortsvorsteher Gerd Schäfer in der Sitzung. Rund 200 000 Euro für den Aufkauf der Grundstücke soll die Stadt Burladingen in ihren nächsten Haushalt dafür einstellen.

"Top-Hanglage auf der Sonnenseite des Lebens mit toller Aussicht"

Im Telefongespräch mit unserer Zeitung am folgenden Tag ging Schäfer auch auf die mehr als 30 bereits voll erschlossenen, unbebauten Bauplätze im Wohngebiet Haldestraße/Hohe Straße ein: "Eine Top-Hanglage auf der Sonnenseite des Lebens mit herrlicher Aussicht." Allein: Nur zwei der 34 Grundstücksbesitzer, die er angeschrieben habe, wären eventuell zu einem Verkauf bereit und wollten sich immerhin auf der Immobilienbörsenseite der Stadt Burladingen auflisten lassen. Die anderen wollen ihre Grundstücke lieber unbebaut behalten.

Schäfer versicherte zudem: "Wir denken zukunftsbewusst." Im neuen Baugebiet Hofstätt, jetzt noch Streuobstwiesen mitten im Ort, wolle man wegkommen vom Herkömmlichen und nicht mehr nur Eigenheime erstellen.

Geplant, so der Ortsvorsteher, sei auch ein mehrstöckiges, barrierefreies Mehrgenerationenhaus. "Wir hoffen, wir kriegen das hin. Da sind wir auch in Gesprächen", versicherte Killers Rathauschef. Fest stehen dürfte aber jetzt schon, dass Hofstätt, sollte es erschlossen werden, kleiner wird als die Ortschaftsräte es sich ursprünglich wünschten.

Dorfplatz steht an zweiter Stelle der Wunschliste

Der Dorfplatz vor der Barock-Kirche "Mater Dolorosa" soll neu gestaltet werden. Er steht auf Platz zwei der Killer-Liste und dürfte mit rund 340 000 Euro zu Buche schlagen. Die Sanierung der Kirchenmauer am oberen Rande des Dorfplatzes steht auf dem dritten Platz, neue Spielgeräte für den Spielplatz auf Platz vier.

Was folgt, ist ein Dauerbrenner: das hohe, mehrstöckige und unansehnliche Gebäude in der Katharinenstraße 1, das mehr und mehr verfällt. Aufkaufen und abreißen solle man das, so heißt es seit Jahren bei jeder Ortsbegehung und bei nahezu jeder Mittelanmeldung für den städtischen Haushalt. Aber die Preisvorstellungen von Stadt und Eigentümer sind wohl zu unterschiedlich. Die Wiederherstellung des Parkplatzes am Friedhof steht am Schluss der Wunschliste. Welche es von all diesen Projekten in den Etat schaffen, darüber entscheidet der Burladinger Gemeinderat bei seiner Klausurtagung zum Haushalt und in den Haushaltsberatungen danach.