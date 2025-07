1 Die Herren 1 des TCO sind Meister (von links): Bastian Bippus, Julian Bippus, Matthias Niethammer, Tilman Weiss, Luca Röhrle, Michael Wolf, Yannik Laye und Ives Laye. Foto: Wolf Die fünf aktiven Mannschaften des Tennisclubs Oberndorf blicken auf eine sehr erfreuliche Saison mit zwei Meistertiteln zurück.







Die erste Herrenmannschaft des TC Oberndorf schaffte recht souverän den Wiederaufstieg in die Bezirksliga und konnte sich dabei eine knappe Niederlage im letzten Spiel leisten. Auch die Herren 60 kassierten im letzten Verbandsspiel eine Niederlage, belegten dennoch in der Staffelliga den ersten Platz und steigen in die Verbandsstaffel auf.