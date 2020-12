Trotz der Corona-Krise Rottweiler Wirtschaftsförderin sieht neue Chancen

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Während es in Lockdown-Zeiten bei einigen ruhiger zugeht, hat ihr Team alle Hände voll zu tun. "Man kann sagen, dass in Corona-Zeiten die Wirtschaftsförderung an Bedeutung gewonnen hat. Wir sind als Netzwerker, als Mittler, als Anlaufstelle gefragt, denn viele Unternehmen brauchen Informationen: Was ist erlaubt? Was darf man? Was darf man nicht? Wie soll ich richtig vorgehen?"